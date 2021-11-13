İki evden birinde işsizlik var, yüzde 48 faturalarını ödeyemiyor!

Yöneylem Araştırma Şirketi’nin 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ‘Türkiye siyaset paneli’ ekim ayı araştırmasının sonuçlarına göre, halkın yüzde 90’ı Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının başında ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısını işaret etti.







EN ACİL SORUN EKONOMİK KRİZ





Sözcü’nün haberine göre, Araştırmaya göre hanelerin yüzde 47’sinde en az bir kişi iş arıyor, işsiz. Seçmenlerin yüzde 48.5’i geçen ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen sorunu sorusuna seçmenler açık arayla, “ekonomik kriz” yanıtını verdi.





YÜZDE 55, ‘EKONOMİNİN SORUMLUSU ERDOĞAN’ DEDİ







Vatandaşlara “Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde bir soru yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 55’i, ekonominin mevcut durumunun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gördüğünü belirtti.





Mart 2021’de aynı soru sorulduğunda seçmenlerin yüzde 46’sı ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak Erdoğan’ı gördüğünü ifade etmişti. Katılımcıların yüzde 26’lık bir kesimi ise soruya “Dış güçlerin ekonomik saldırıları” yanıtını verdi.