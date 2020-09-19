İki sağlıkçı daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu







TTB, "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet Oğuzer'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.





TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Merih Eczanesi sahibi Ecz. Emine Akyıldız’ı Covid-19 mücadelesinde kaybettiğini duyurarak, "Ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.



