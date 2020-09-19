Samanyolu Haber /Sağlık / İki sağlıkçı daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi /19 Eylül 2020 19:56

İki sağlıkçı daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Göz hastalıkları uzmanı Dr. Necdet Oğuzer ve eczacı Emine Akyıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Elazığ'da görev yapan doktor Necdet Oğuzer ve Diyarbakır'da hizmet veren eczacı Emine Akyıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu

TTB, "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet Oğuzer'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.

TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Merih Eczanesi sahibi Ecz. Emine Akyıldız’ı Covid-19 mücadelesinde kaybettiğini duyurarak, "Ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

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