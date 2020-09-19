Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber

Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıkladı.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umudun kesildiğini açıkladı.





Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





"Her şeye rağmen,Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..."





2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.



