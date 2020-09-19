Samanyolu Haber /Gündem / Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber /19 Eylül 2020 20:16

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber

Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan tarafından eski başbakanlardan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umudun kesildiğini açıkladı. 

Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her şeye rağmen,Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..."

2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla... Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:45