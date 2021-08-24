Samanyolu Haber /Dünya / İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi /24 Ağustos 2021 21:42

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi

Cezayir cephesinden yapılan açıklamada, Fas'ın düşmanca tutumu nedeniyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

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Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Lamamra düzenlediği basın toplantısında, Fas'ı Cezayir'e karşı düşmanca eylemler yapmakla suçlayarak, ülkesinin bugünden itibaren Fas ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Lamamra, ilişkileri kesme kararının iki ülkede yaşayan Cezayirli ve Faslı vatandaşlarına zarar vermeyeceğini ve konsoloslukların görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Ülkesinin Fas'ın davranış ve eylemlerine boyun eğmeyi reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirten Lamamra, "Fas'ın Cezayir'e karşı düşmanca eylemlerde bulunmaktan vazgeçemediği tarihsel olarak kanıtlanmıştır" ifadelerini kullanarak, ülkesinde yaşanan krizlerden Fas liderlerini sorumlu tuttu.
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