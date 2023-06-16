Samanyolu Haber /Dünya / İkinci Adalet Buluşması 20 Haziran’da, mağdurlar AİHM’e yürüyecek /16 Haziran 2023 23:32

İkinci Adalet Buluşması 20 Haziran’da, mağdurlar AİHM’e yürüyecek

Mağdurlar, Türkiye’deki ağır insan hakları ihlallerini duyurmak için 20 Haziran Salı günü saat 11’de Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplanıyor.

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Peaceful Actions Platform’un düzenlediği Adalet Buluşması’nın ikincisi 20 Haziran Salı günü Strazburg’da AİHM önünde gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin katılımının beklendiği gösteride Türkiye’deki insan hakları ihlalleri dile getirilecek ve AİHM’e bir kere daha adalet çağrısında bulunulacak.

Yapılan hak gaspları artık dünyanın da gündemine gelmeye devam ederken, siyasallaşan Türk yargısı sebebiyle mağdurlar çareyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde buluyor. Davaları gündemine alan mahkemenin yavaş işleyişi ise tepkilere sebep oluyor. Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen binlerce kişi AİHM’e adalet çağrısında bulunacak.

Eylem, Avrupa Konseyi önünden yapılacak bir yürüyüşle başlayacak. Adalet için sloganların atılacağı yürüyüş Mahkemenin önüne kadar devam edecek ve AİHM Başkanı’na “Türkiye’deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM’nin bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen” bir mektup takdim edilecek.

AİHM önünde kurulan platformda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sanatçılar Süvari, Grifon, Berkuş, Ercan Aydın ve Metin Haboğlu konser verecek ve şarkılarla haksızlıkları dile getirecek.

Avrupa’nın dört bir yanından binlerce mağdurun katılacağı eyleme Avrupalı bazı ünlü parlamenterler ve sürpriz isimler de katılacak.

15 Temmuz’un ardından askıya alınan hukuk milyonların mağduriyetine sebep oldu.
Kanunen geçerliliği olmayan deliller, soruşturma bile yapılmadan işinden atılanlar, kapatılan kurumlar, susturulan basın ve daha pek çok hukuksuzluklar, 7 yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin gündeminden düşmedi.

ENSAR NUR TR724
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