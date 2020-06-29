İkinci dalgadan korkan Çin, Pekin yakınlarında 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı

Son iki haftadır vaka sayılarında artış yaşanan başkent Pekin'in komşusu Hebei vilayetinin Anşin bölgesinde, ilan edilen sıkı önlemler hemen yürürlüğe kondu.



Çin, geçen yılın sonlarında ortaya çıkan salgına karşı sıkı önlemler almış ve vaka sayılarını düzenli bir şekilde azaltmayı başarmıştı.

Şimdi salgının ikinci bir dalga halinde yeniden yayılması ihtimalinden çekinen yetkililer, vaka sayılarındaki küçük artışları bile riskli bularak hemen kontrol altına almaya çalışıyor.

Hebei'de neler oluyor?

Yetkililer Pazar günü Anşin'in tamamen kapatıldığını ve kontrol altına alındığını ilan etti.





Bölgede sadece hayati işlerde çalışanların evden çıkmasına izin veriliyor ve her evden sadece bir kişinin günde bir kez dışarı çıkarak alışveriş yapmasına izin veriliyor.





Hiç kimsenin yaşamadığı bir köye, mahalleye ya da apartmana girmesine izin verilmiyor. Yetkililer kuralları ihlal edenlerin polis tarafından cezalandırılacağını bildirdi.



