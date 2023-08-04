İklim Krizi: Akdeniz ülkeleri cumhurbaşkanlarından acil eylem çağrısı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve beş Avrupalı mevkidaşı, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sellerin ardından "iklim krizi" ile mücadele etmek için acil adımlar talep etti.



Güney Avrupa'da aşırı sıcak geçen yaz mevsimlerinin bölge ekonomilerinin iki dayanağı olan turizm ve tarım sektörlerine zarar vereceğinden endişe ediliyor.



İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya, Malta ve Portekiz cumhurbaşkanları tarafından imzalanan açıklamada, "Aşırı doğa olayları ekosistemi yok ediyor, günlük hayatımızı ve yaşam biçimimizi tehdit ediyor," ifadeleri yer aldı.



Akdeniz havzasının büyük bir kesimi geçen ay yoğun sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldı ve Cezayir'den Türkiye'ye uzanan geniş bir coğrafyada orman yangınları çıktı.



"Artık kaybedecek zaman yok, siyasi veya ekonomik nedenlerle öteleme şansımız yok," diyen cumhurbaşkanları, özellikle Akdeniz havzasının su sıkıntısı ve çölleşme ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Girişim, Mattarella ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou arasındaki bir telefon görüşmesiyle başlatıldı ve ardından AB ülkelerinin icra görevi olmayan yani doğrudan yürütmenin başında olmayan başkanlarından oluşan "Arraiolos Grubu"nun diğer üyelerini de kapsayacak şekilde genişletildi.



Bildiride "Tüm Akdeniz ülkeleri, iklim krizinin etkilerini durdurmak ve tersine çevirmek için koordineli hareket etmeli, tepki göstermeli ve ortak çaba sarf etmelidir," sözler kullanıldı.



İtalya'da cumhurbaşkanı siyasi krizlerin çözümünde rol oynuyor ve partizan pozisyonlardan uzak dururken daha geniş sosyal meseleler hakkında kanaatte bulunuyor. Bu nedenle benzer rolleri yürüten cumhurbaşkanlarından gelen açıklama soruna dikkati çekerken çözüm adına somut önerilerde bulunmadı.