Samanyolu Haber /Ekonomi / İktidar ülkeyi 3 yıl önce soktuğu 'gri liste'den çıkarmakla övündü /28 Haziran 2024 13:30

İktidar ülkeyi 3 yıl önce soktuğu 'gri liste'den çıkarmakla övündü

Türkiye, 3 yıl sonra FATF'ın gri listesinde çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karara ilişkin 'Başardık' mesajını verirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 3 yıl aradan sonra "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü" (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

İktidar temsilcileri 3 yılın ardından gri listeden çıkılmasıyla övündü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajıyla paylaştı.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış oldukları eylem planı sayesinde, Türkiye'nin bugün gri listeden çıktığını belirtti.

"Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini" savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

TÜRKİYE 2021'DE LİSTEYE ALINMIŞTI

FATF, 2021 yılında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
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