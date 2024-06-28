Samanyolu Haber /Gündem / Hafta sonu havaya dikkat... Rüzgar ve sağanak geliyor /28 Haziran 2024 12:56

Hafta sonu havaya dikkat... Rüzgar ve sağanak geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde etkili olan rüzgar cumartesi günü de sürecek. Pazar günü yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak görülecek.

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Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Marmara Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Batı bölgelerdeki kuvvetli rüzgarın etkisini yarın da sürdürmesi beklenirken, yerel yağışlar da kendisini gösterecek.

Pazar günü yağışlar etki alanını genişleterek yurdun doğu şehirlerinin büyük bölümünü saracak. Anadolu'da sağanak yağışın gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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