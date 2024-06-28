Güvenli ve keyifli bir yaz için ne yapmalı?

Bitkinlik ve sıcak çarpması gibi sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar yaz aylarında yaygın sorunlardır. Bitkinlik, artan nabız, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir durum olan sıcak çarpmasına yol açabilir. Sıcak çarpması, dikkat edilmezse hayati organlara ve kaslara zarar verebilir. Belirtileri fark ederseniz, serin bir yer arayın ve fiziksel aktiviteyi durdurun. Vücudunuzun dinlenmeye ve neme ihtiyacı olduğunu hissederseniz, şekerli ve tuzlu su ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir serum içmek iyi gelecektir. Açık havada yapacağınız fiziksel aktiviteler için havanın daha serin olduğu sabah veya akşam saatlerini tercih edin.





Güneş yanığı, uzun vadede ağır sonuçları olabilecek ciddi bir yaz problemidir. Birkaç defa tekrar eden güneş yanığı, cilt kanseri riskini artırır. UVB ve UVA ışınlarını engelleyen güneş koruyucular kullanmak, cildinizi koruyacaktır. Güneş ışınları bulut örtüsünden geçtiği için bulutlu günlerde bile güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Mümkünse öğlen saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçının ve bu saatlerde gölge alanları tercih edin. Güneşte uyumaktan mutlaka kaçının. Özellikle güneş tam tepedeyken şapka takın ve uzun kollu, açık renkli giysiler giyin.



