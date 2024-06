Güvenli ve keyifli bir yaz için ne yapmalı?

Bitkinlik ve sıcak çarpması gibi sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar yaz aylarında yaygın sorunlardır. Bitkinlik, artan nabız, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir durum olan sıcak çarpmasına yol açabilir. Sıcak çarpması, dikkat edilmezse hayati organlara ve kaslara zarar verebilir. Belirtileri fark ederseniz, serin bir yer arayın ve fiziksel aktiviteyi durdurun. Vücudunuzun dinlenmeye ve neme ihtiyacı olduğunu hissederseniz, şekerli ve tuzlu su ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir serum içmek iyi gelecektir. Açık havada yapacağınız fiziksel aktiviteler için havanın daha serin olduğu sabah veya akşam saatlerini tercih edin.





Güneş yanığı, uzun vadede ağır sonuçları olabilecek ciddi bir yaz problemidir. Birkaç defa tekrar eden güneş yanığı, cilt kanseri riskini artırır. UVB ve UVA ışınlarını engelleyen güneş koruyucular kullanmak, cildinizi koruyacaktır. Güneş ışınları bulut örtüsünden geçtiği için bulutlu günlerde bile güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Mümkünse öğlen saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçının ve bu saatlerde gölge alanları tercih edin. Güneşte uyumaktan mutlaka kaçının. Özellikle güneş tam tepedeyken şapka takın ve uzun kollu, açık renkli giysiler giyin.





Yaz mevsimi, açık havada vakit geçirmek ve güneşin keyfini çıkarmak için harika bir zamandır. Ancak yaz aktiviteleri, dikkat edilmezse sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Piknik, yürüyüş, kamp, barbekü yapmak veya yazlık gibi serin yerlerde vakit geçirmek, yazın vazgeçilmez etkinliklerindendir. Pek çok kişi için bu yaz klasikleri olmadan yaz tamamlanmış sayılmaz. Yaygın olarak görülen mevsimsel etkileri bilmek, sizin ve ailenizin yaz aylarını güvenli ve keyifli geçirmesi için doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak yaz günlerinin tadını çıkarabilmek için almanız gereken önlemleri öğrenmek için okumaya devam edin…Susuzluk belirtileri yaşınıza bağlı olarak değişebilir. Gözlerin çökmesi, cilt veya ağız kuruluğu bu belirtiler arasındadır.Çay ve kahve gibi içecekler idrar sökücü (diüretik) etkiye sahip olduğundan, sıvı kaybına yol açabilir; bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.Özellikle hareket halindeyseniz su tüketimi çok önemlidir. Ayrıca karpuz, çilek, domates, salatalık ve marul gibi su içeriği yüksek yiyecekler de su dengenize yardımcı olacaktır.Açık hava pikniklerinde sıcak havanın getirdiğiniz yiyecekleri etkileyebileceğini unutmayın. Belirli yiyecekler, özellikle et ve süt ürünleri, çok uzun süre buzdolabında olsalar bile hızlı bakteri üretebilirler; bu nedenle bu tür yiyecekleri tüketirken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, bu yiyeceklerin uygun saklama koşullarında olmaması durumunda da aynı sorunları yaşayabilirsiniz. Gıda zehirlenmesi yaşadığınızı mide bulantısı, kusma veya ishal gibi belirtilerle fark edebilirsiniz. Basit bir zehirlenmeyi bol su içerek ve hafif besinlerle atlatabilirsiniz, ancak belirtiler azalmıyorsa bu durum ağır bir zehirlenmeye işaret eder ve hemen bir sağlık uzmanına başvurmanız gerekir.Güneş ışığındaki UV ışınları gözlerinize zarar verebilir.Güneş ışığındaki fotonların gözden vücuda alınması faydalıdır, ancak fazla maruz kalmak katarakt ve şaşılık gibi çeşitli hasarlara yol açabilir. Güneş gözlüklerinizin UV ışığını yüzde 100 filtrelediğinden emin olun.Özellikle çocukların oyuncak şeklinde kullandıkları güneş gözlükleri UV koruması olmadığında fayda yerine zarar verir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.Böcek ısırıkları can sıkıcı ve kaşıntılı olabilir. Sivrisinek, arı, kene gibi böcekler ciltte kabarma, kaşıntı ve diğer alerjik belirtilere yol açabilir.Ayrıca çiçek kokulu parfüm veya losyon gibi böceklerin ilgisini çekebilecek kokulardan kaçınmak, terlik veya sandalet yerine kapalı ayakkabılar ve uzun giysiler giymek önleyici tedbirler arasında yer alır. Böceğin ısırdığı bölgenin dezenfekte edilmesi ise etkileri azaltacaktır.Ne yazık ki, suda serinlerken tehlikeler de ortaya çıkabilir. Denizde, akarsularda veya yüzme ortamlarında tehlikelere hazırlıksız yakalanma söz konusu olabilir ve zor anlara neden olabilir.Çocukların güvenli bir şekilde oynadığından ve her zaman gözetim altında olduğundan emin olun.Güneşin tadını çıkarırken güvende kalmayı unutmayın! Yaz aylarını sağlıkla ve keyifle geçirmeniz dileğiyle…Yazıyı dinlemek isterseniz: [email protected] X:@esrabc