MSB'nin 3. Dünya Savaşı açıklamasından sonra Avrupa ülkesinden dikkat çeken hamle

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ve Çin'in bölgedeki hareketliliği giderek artarken dünyanın farklı bölgelerinde de tansiyonun yükselmesi uluslararası kamuoyunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağına dair yorumların yapılmasına neden oldu.



Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeme getirdiği Üçünü Dünya Savaşı açıklamasından sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın da, "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” ifadeleriyle destek vermesinden sonra Avrupa'dan durumun ciddiyetini ortaya koyan bir hamle geldi.



Dünyanın en yaşanılası ülkelerinden biri olan Norveç, olası bir 3. Dünya Savaşı endişesiyle tahıl depolama sürecine hız verdiğini duyurdu.



Norveç, Svalbard'ta tahıl ve tohum depolamaya başlamıştı.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde Norveç'in 2029 yılına kadar yaklaşık 82.500 ton tahıl stoklamayı hedeflediği ve bu miktarın "düşünülemez bir felaket senaryosu" olması durumunda ülke nüfusunu 3 ay boyunca beslemeye yeteceği belirtildi.



Resmi verilere göre Norveç hükümeti 2024 ve 2025 yıllarında 30 bin ton tahıl depolamak için dört ülkeyle anlaşma imzaladı. Norveç'in tarım ve gıdadan sorumlu bakanı Geir Pollestad, konuyla ilgili olarak, "Acil durum tahıl stoku oluşturmak, düşünülemeyecek şeylere hazırlıklı olmakla ilgili" dedi.



Norveç'in maliye bakanı Trygve Slagsvold Vedum ise, "Uluslararası ticaret sistemlerinde büyük aksaklıklar olması ya da ulusal üretimin başarısız olması durumunda ekstra bir güvenlik seviyesi olmalıdır. Bu, hükümetin ulusal hazırlığı güçlendirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır" ifadesini kullandı.



Norveç'in 2029 yılına kadar stoklarını artırmayı hedeflediği belirtilirken İskandinav ülkesinden gelen açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un işbirliği anlaşmalarından sonra geldi.