Kuzey Kore’den Rusya’ya askeri personel desteği iddiası

Samanyoluhaber.com - Moskova





Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek Rusya’ya destek adımı atıyor.Putin'in geçen hafta Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından gelen bu destek, 19 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşmasının üzerine bina edildiği düşünülüyor. Anlaşma, tarafları "silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşülmesi" halinde gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları sağlamakla yükümlü kılıyor.Ayrıca Moskova, Ukrayna'nın nüfus yoğun bölgelerini vurmaya devam ederken, Kuzey Kore'nin ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiği tahmin ediliyor. Kuzey Kore Devlet medyasına göre, kutuplaşma sertleşirken, Pyongyang yetkilileri Pazartesi günü ABD'yi Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle eleştirdi.Putin'in Pyongyang ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Kore'nin üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, Washington'un Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir "vekalet savaşına" itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı olduğunu söyledi. KCNA haber ajansına göre Pak, bunun Moskova'nın daha güçlü bir yanıt vermesine ve yeni bir dünya savaşına neden olabileceğini söyledi.Washington ve Seul, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin derinleşmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kullanması için silah ticareti yaparak uluslararası yasaları ihlal etmekle suçluyor. Moskova ve Pyongyang ise şimdiye kadar herhangi bir silah transferini resmi olarak kabul etmiyor.