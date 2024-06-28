Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz /28 Haziran 2024 12:14

Zelenskiy: Bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz

AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz” ve “çözüm planını birkaç ay içinde masaya koymak zorundayız” dedi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelenskiy, Bürüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı.

Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantileri içeriyor.

Anlaşmada, bu maddelerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor. Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Çok kayıp var, çatışmaların uzamasını istemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordusunun kayıpları nedeniyle çatışmaları uzatmak istemediklerini söyledi.

AB Zirvesi'de Zelenskiy, “Bu çözüm planını birkaç ay içinde masaya koymak zorundayız” ifadelerini kullanırken, Kiev’in fazla zamanının olmadığını belirtti.

Ukrayna’da barış konulu ikinci zirveye kadar çatışmaya yönelik bir ‘çözüm planı’ hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Fazla zamanımız yok çünkü savaş alanında çok sayıda yaralı ve ölü var. Dolayısıyla bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, İsviçre'deki Ukrayna Zirvesi’nin ilk konferansının ardından bir çözüm planı hazırlanacağını ve bunun ikinci toplantıda Rusya'ya sunulmasının planlandığını söylemişti. Ancak Kiev yönetiminin hazırlayacağı barış planının Moskova tarafından nasıl kabul göreceği ise belirsizliğini koruyor.

Litvanya ve Estonya ile güvenlik anlaşması

Zelenskiy, ayrıca Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza attı.

Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy: Bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:25