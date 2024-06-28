Zelenskiy: Bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz

Samanyoluhaber.com - Moskova



Zelenskiy, Bürüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı.



Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantileri içeriyor.



Anlaşmada, bu maddelerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor. Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.



Çok kayıp var, çatışmaların uzamasını istemiyoruz



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordusunun kayıpları nedeniyle çatışmaları uzatmak istemediklerini söyledi.



AB Zirvesi'de Zelenskiy, “Bu çözüm planını birkaç ay içinde masaya koymak zorundayız” ifadelerini kullanırken, Kiev’in fazla zamanının olmadığını belirtti.



Ukrayna’da barış konulu ikinci zirveye kadar çatışmaya yönelik bir ‘çözüm planı’ hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Fazla zamanımız yok çünkü savaş alanında çok sayıda yaralı ve ölü var. Dolayısıyla bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz” diye konuştu.



Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, İsviçre'deki Ukrayna Zirvesi’nin ilk konferansının ardından bir çözüm planı hazırlanacağını ve bunun ikinci toplantıda Rusya'ya sunulmasının planlandığını söylemişti. Ancak Kiev yönetiminin hazırlayacağı barış planının Moskova tarafından nasıl kabul göreceği ise belirsizliğini koruyor.



Litvanya ve Estonya ile güvenlik anlaşması



Zelenskiy, ayrıca Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza attı.



Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.