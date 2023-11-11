Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın AYM ile ilgili planını MHP açıkladı: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız /11 Kasım 2023 00:04

İktidarın AYM ile ilgili planını MHP açıkladı: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

Yargıtay'ın AYM'nin Can Atalay'la ilgili ihlal kararını uygulamaması ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den "AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız" açıklaması geldi.

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Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ı tahliye etmedi. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Yargıtay’ın Anayasa’yı askıya alan ve tepki çeken bu kararı sonrası MHP’den AYM ile ilgili bir açıklama geldi. MHP’li İzzet Ulvi Yönter, “AYM’yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız” dedi.

YÖNTER KRİZLE İLGİLİ AYM’Yİ SUÇLADI

TV100 canlı yayınında yaşanan krizi değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AYM’yi suçladı. Yönter, “Bu krizin sebebi Anayasa Mahkemesi’dir. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Yasal ve anayasal dayanaklardan tamamen koparak zorlama bir hak ihlali kararı vermiştir” dedi.

TERÖRİSTLER AYM’YE GİRİYORLAR

AYM’nin daha önce verdiği hak ihlali kararlarından örnekler veren Yönter, “Terörist Selahattin Demirtaş olur hak ihlali kararı verilir, Figen Yüksekdağ olur hak ihlali kararı verilir. Bunun sonu ne zaman gelecek? Uğur Dündar olur, Erdem Gül olur hak ihlali kararı verilir. Türkiye’nin karşısında kim varsa Anayasa Mahkemesi’ne gidince birdenbire hak ihlali ruhsatı alıyor. Milletin, şehidin hakkını ne yapacağız? Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, Anayasa Mahkemesi’ne giriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından can simidi atılıyor. Olacak iş mi bu?” dedi.

HÜKÜM CÜMLESİNİ GENEL BAŞKANIMIZ VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski açıklamasını hatırlatan Yönter, “Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi’nden ibaret değil” dedi.

AYM’NİN DOĞRU KARAR VERMEDİĞİNE İNANIYORUZ

AYM’nin anayasayı ihlal ettiğini savunan Yönter, “Anayasa Mahkemesi geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. Bunun gerekli birçok nedeni vardı, dönem itibariyle. Fakat Anayasa Mahkemesi bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Aynı zamanda TBMM’nin üzerinde bir vesayet odağı gibi kendisini gösterdi. Yargısal aktivizm yaptı. Bu yargısal aktivizm çok tehlikeli. Biz Anayasa Mahkemesi’nin doğru bir karar vermediğine inanıyoruz” diye konuştu.
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