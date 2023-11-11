Samanyolu Haber /Spor / Ankaragücü evinde dağıldı Antalyaspor seriyi sürdürdü /11 Kasım 2023 00:22

Ankaragücü evinde dağıldı Antalyaspor seriyi sürdürdü

Deplasmanda Ankaragücü'nü farklı mağlup eden Antalyaspor, ligdeki galibiyet serisini devam ettirdi. Karşılaşmaya Ankaragücü taraftarlarının protestoları damga vurdu.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bitexen Antalyaspor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Antalyaspor, ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Yehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 18’e yükseltirken, Ankaragücü 13 puanda kaldı.

TARAFTARDAN PROTESTO

Ankaragücü taraftarı, maç boyunca futbolcuları ve yönetimi protesto etti. ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara top geldiğinde de ıslıkla protestolarını sürdürdü. Ankaragücü taraftarının tepki gösterdiği Hayrullah Bilazer, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından ikinci yarı oyuna sürülmedi.

Ev sahibi taraftarlar ayrıca Antalyaspor’un dördüncü golünü kaydeden Assombalonga’yı alkışladı. Maçın uzatma dakikalarında Ankaragücü futbolcularının hazırlık paslarına da “Oley” tezahüratı ile tepki gösterdi. Ankaragücü taraftarları, maçın bitiş düdüğü ile birlikte de futbolcuları yuhaladı.

ANTALYASPOR HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya iyi başlayan Antalyaspor, maçın başında öne geçti. Buksa’nın pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Larsson, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

Antalyaspor, Yehezkel’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Erdal Rakip’in kendi yarı sahasından gönderdiği ara pasa hareketlenen Jehezkel, rakiplerinin kendisine yetişmesine rağmen ceza sahasına girdi. Kaleci Gikiewicz’in öne çıkmasını da değerlendiren Jehezkel, penaltı noktasının gerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Antalyaspor, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Antalyaspor, Polonyalı golcüsü Buksa ile rahatladı. Sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt’un ortasına bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Buksa, topu köşeden ağlara göndermeyi başardı.

Maçın son bölümüne girilirken, Ankaragücü savunmasının büyük hatası sonrası fark dörde çıktı. Mujakic’in kısa düşen pasını kontrol eden Assombalonga, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

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