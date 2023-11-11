Samanyolu Haber /Dünya / Abbas: Gazze Şeridi'nde yönetimi devralmaya hazırım /11 Kasım 2023 00:48

Abbas: Gazze Şeridi'nde yönetimi devralmaya hazırım

Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde yönetimi devralmaya talip olduğunu söyledi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail ile Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas arasında çatışmalar sürerken Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Uluslararası toplumun Filistin lideri olarak tanıdığı ve müzakerelerde Filistinlileri temsil eden Abbas, savaşın sona ermesinin ardından Gazze'de yönetimi yeniden devralmaya talip olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre Abbas, iki devletli çözüme atıf yaparak "Kapsamlı bir siyasi çözümün parçası olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu üstleniriz" dedi. Uluslararası toplumun da büyük ölçüde benimsediği iki devletli çözüm, bölgede İsrail ile barış içinde yaşayacak, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü kapsayan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor.

İsrail'de iktidardaki aşırı sağcı ve milliyetçi koalisyon hükümeti ise iki devletli çözüme karşı çıkıyor. Aşırı sağcı cepheden bazı İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesini talep eden açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Batı Şeria'da Abbas'a destek düşük

Abbas'ın liderliğindeki Fetih hareketiyle Hamas arasında siyasi rekabet zaman zaman çatışmalara kadar varmış, Hamas Gazze Şeridi'nde yapılan seçimleri kazanarak 2007'de bu bölgede iktidarı ele geçirmişti. Ancak Batı Şeria'da da Gazze Şeridi'nde de Abbas'a destek yüksek değil. Pek çok Filistinli, Abbas'ın Batı ile ılımlı ilişkilerinin Filistin davasına bir şey kazandırmadığını düşünüyor ve 88 yaşındaki politikacının istifasını istiyor. Abbas, 2005'te yapılan seçimlerle dört yıllığına Filistin Özerk Yönetimi Başkanlığına seçilmiş, ancak ardından bir daha seçim düzenlenmemişti.

İsrail-Hamas savaşının ardından Gazze Şeridi'nde yönetimi kimin üstleneceği konusunda son günlerde yoğun temas ve tartışmalar yaşanıyor. ABD, Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili istişarelere Filistin yönetiminin dahil edilmesini istiyor. Ancak Filistinlilerin büyük çoğunluğu, Abbas'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in yardımıyla yönetimi ele geçirmesine sıcak bakmıyor.
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