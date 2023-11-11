Yargıtay'ın AYM açıklamasına Özgür Özel'den ilk tepki: 'Hadsizlik'

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlal kararının Yargıtay tarafından uygulanmayacağının açıklaması ve AYM üyeleri hakkında Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından ortaya çıkan yargı krizi sürüyor.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bugün akşam saatlerinde Yargıtay'ın yaptığı yeni bir açıklamada AYM bir kez daha suçlandı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ



Yargıtay'ın son açıklamasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki gecikmedi.



Ankara'da 10 Kasım programı kapsamında katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilerin Yargıtay'ın yaptığı yeni açıklama ile ilgili sorusuna yanıt veren Özel, açıklamayı 'hadsizlik' olarak değerlendirdi.



Özel şu ifadeleri kullandı:



"Ben anayasayı okuduğumda yargı bağımsızlığı biliyorum. Anayasayı okuduğumda Yargıtay'ın bütün hukuk sisteminin üstünde olduğunu okumadım. Anayasayı okuduğumda AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu biliyorum. Anayasa ile yönetiliyorsak AYM'nin haklı olduğunu, Yargıtay'ın yaptığının da hadsizlik olduğunu anayasaya bağlılık yemini herkes bilmelidir, söylemelidir. Bugün Anayasayı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Anayasanın AYM ile ilgili maddesini görmezden gelirseniz, biri de sizin cumhurbaşkanı yetkisi maddesini görmezden gelir o zaman ortada devlet kalmaz, düzen kalmaz. Biz bu devleti ne güçlükle kurduk, bu ülke ne bedellerle bir anayasaya sahip oldu. AYM'nin kararını tenkit edebilirsiniz ama yok sayamazsınız, sayarsanız kendi varlığınızı yok sayarsınız."