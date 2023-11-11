Erdoğan ve Esad, Riyad’a gidiyor: Sürpriz görüşme olur mu?

Suudi Arabistan bugün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Olağanüstü Arap Zirvesi'ne katılacak. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen iki eski dostun Suudi Arabistan'da görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu.



İKİLİ GÖRÜŞME VURGUSU



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılacak.



Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.



Zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.



ESAD NE DEMİŞTİ?



Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan’ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söylemişti. Esad, geçtiğimiz ağustos ayında Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide “Görüşme Erdoğan’ın koşulları altında olamaz” demişti.



Esad, daha önce yaptığı birçok açıklamada, Türkiye’nin Suriye’den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını dile getirmiş ve Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.



Erdoğan ise 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Biz Beşar Esad'la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” demişti.