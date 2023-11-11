Samanyolu Haber /Dünya / Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da Scholz ve Steinmeier ile görüşecek /11 Kasım 2023 01:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da Scholz ve Steinmeier ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman liderlerin başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere "tüm siyasi konuları" ele alacakları bildirildi

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Alman hükümeti 17 Kasım'da Şansölye Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'de bir akşam yemeğinde ağırlayacağını, yemekten önce Erdoğan'ın mevkidaşı Walter Steinmeier ile bir araya geleceğini duyurdu.

Alman hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann, yaptığı olağan basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi gelecek cuma Başbakanlıkta düzenlenecek akşam yemeğinde başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere tüm siyasi konuları ele alacaklar" dedi.

İki liderin ele alacakları konuların başında Orta Doğu'daki gelişmeler olacağını belirten sözcü, "Alman hükümetinin Hamas konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok farklı bir tutum ve değerlendirmeye sahip olduğu iyi biliniyor. Doğal olarak bu konuyu gündeme getireceklerini varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta Hamas yanlısı tutumu, Avrupa Birliği ile yıllardır tıkanmış halde bulunan ilişkileri daha da zora sokuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı diplomat, Hamas konusunda "(Türkiye) Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri Brüksel'de iyi karşılanmıyor" dedi.

Bir başka diplomat ise "Gazze'deki savaş başladığında birçoğumuz Türkiye'nin arabulucu olarak, bölgedeki gerginliğin azaltılmasında önemli bir oyuncu olarak rol oynayabileceğini düşündük." diyerek, Türkiye'nin Hamas ile İsrail arasında arabulucu rolü oynayacak konumda bulunmadığına işaret etti.

Erdoğan'ın Berlin'deki Shoah anıtını ziyaret edip etmeyeceği ya da 18 Kasım'daki Türkiye ile Almanya arasında oynanacak dostluk maçına gidip gitmeyeceği henüz bilinmiyor.
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