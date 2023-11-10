İsrail, keskin nişancılarla hastaneyi hedef aldı

İsrail’in geçtiğimiz haftalarda Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısına dünyadan tepkiler sürerken bir hastane saldırı haberi daha geldi.



Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusundaki keskin nişancıların Kudüs Hastanesi’ne ateş açtığı belirtildi.



Filistin Kızılayı, İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.



Filistin Kızılayından bu sabah yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Hava bölgesini şiddetli bir şekilde bombaladığı bildirilmişti.



BİR SALDIRI DA ÇOCUK HASTANESİNE



Gazze’deki Nasr Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Mustafa el-Kalhalut, Filistin Sağlık Bakanlığının Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki defa İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ifade etti.



Kalhalut, “Saldırının birisi hastane kapısına diğeri de direkt olarak hastanedeki bölümlere yapıldı. Hastane büyük zarar gördü ve hastalar oksijensiz kaldı. Oksijen sorunu yaşayan bir çocuk vefat etti.” dedi.



Filistinli doktor, çocukların kaldığı yoğun bakımdaki cihazlara giden elektriklerin de kesildiğini kaydederek, hastanenin 8 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi dışında hizmet veremez durumda olduğunu aktardı.



Hastanedeki durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Kalhalut, hastaneye kimsenin ulaşamadığını, yoldaki ambulansların da hedef alındığını kaydetti.



Filistinli doktor, Nasr Hastanesi çalışanlarıyla hastaların kurtarılması için Kızılhaç ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.



İSRAİL, YERİNDEN EDİLMİŞ SİVİLLERİ HEDEF ALDI



Gazze’deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi’nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.” ifadesi kullanıldı.



İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için “güvenlik koridorları” bulunduğunu öne sürmüştü.



Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi’nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.



HAMAS: İSRAİL’E AİT ASKERİ TOPLANMA ALANINI VURDUK



Hamas askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze’nin güneyinde İsrail’e ait iki tank ile askerlerin toplanma alanını hedef aldığını duyurdu.



Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, “Bugün şafak vakti Yasin 105 roketiyle İsrail buldozeri ile Gazze’nin güneyinde bulunan bir tankı RPG roketatar ile hedef aldık.” ifadelerine yer verildi.



Zeytun Mahallesi’nde ayrıca İsrail’e ait bir tankın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, Gazze’nin kuzeybatısında toplanan İsrail askerlerinin üzerine antipersonel roketi atıldığı kaydedildi.



GAZZE’DE SON DURUM



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38’i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.



İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.