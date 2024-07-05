İktidarın koltuğu sallanıyor! Bu anket siyaset gündemini karıştıracak

30 Mart yerel seçimlerinde AKP, özellikle büyükşehirlerde umduğunu bulamazken; CHP ise tarihinde önemli bir ivme yakalayarak Türkiye genelinde birinci parti konumuna geldi.



Seçim sonuçlarını partisindeki 'kan ve ruh kaybı'na bağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek bir haber daha geldi.



İdeaPolitik, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sordu.



Ankete yansıyan sonuçlar şöyle:



CHP: Yüzde 35.2

AKP: Yüzde 34.3

DEM: 12.4

MHP: Yüzde 5.6

Yeniden Refah: Yüzde 4.2

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Zafer Partisi: Yüzde 3.0