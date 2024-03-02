Samanyolu Haber /Sağlık / İlaç krizi büyüyor: Epilepsi ilacının da satışı durduruldu /02 Mart 2024 13:31

İlaç krizi büyüyor: Epilepsi ilacının da satışı durduruldu

Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor. İsviçre merkezli bir ilaç firması, geçen aylarda ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın Türkiye’de satışını sonlandırdığını duyurdu.

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Bu ilaçlar arasında göz tansiyonu, Alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor.

Satışı sonlandırılan ilaçlardan biri de Oxcarbezapine etken maddeli bir epilepsi ilacı. Satışın sonlandırılmasının ardından bu ilacı kullanan epilepsi hastaları mağdur oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre change.org’da imza kampanyası başlatan Aslı Özkan isimli bir yurttaş, ilacın Türkiye’de muadili olmadığını belirtti. Özkan, kampanya metninde “Bu ilacı alamayanlar tekrar nöbet geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastalığının büyük çoğunluğunda tedavinin antinöbet ilaçları olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Kadriye Ağan, “Satışı durdurulan bu ilaç fokal başlangıçlı epilepsilerin tedavisinde kullanılıyor. Bir ilaçtan diğer bir ilaca geçerken yaşanan dönemde hastanın nöbet geçirme riski de artıyor” dedi.
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