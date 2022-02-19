Samanyolu Haber /Gündem / İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı /19 Şubat 2022 22:05

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 6,2925 liraya çıkarılmasının ardından ilaç fiyatlarına yüzde 37,43'lük zam uygulanmaya başlandı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.Buna bağlı olarak kan ürünleri hariç ilaç fiyatlarına cumartesi gününden geçerli olarak yapılacak zamla çalışanların yüzde 20, emeklilerin de yüzde 10 olan ilaç katılım payı ödemeleri artmış olacak. Bu konuda vatandaş oldukça dertli. Yeni Çağ TV'de yayınlanan sokak röportajlarında vatandaş zamlardan şikayet etti 


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İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

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