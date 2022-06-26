İlber Ortaylı, Elon Musk'u hedef aldı: 'Çok saf bir anlayış...'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Elon Musk'ın 1453 paylaşımına ilişkin olarak, "İstanbul’un fethinde Kerkeporta’nın kilitlenmesinin unutulmasından dolayı Türk ordusunun içeri girdiğini düşünmek çok saf bir anlayış olur. O ‘açık unutulan kapı’ hikâyesini en son Stefan Zweig yazmıştı.







Ortaylı "İstanbul, müthiş bir askeri hazırlık sürecinin ardından fethedildi. Öyle kolay olmadı. Elon Musk, bildiğiniz gibi dünya ile dalga geçen bir para babası. Bu tiplerin ince tarih, felsefe ve edebiyat bilgisine sahip olduklarını düşünmeyelim" düşüncesini dile getirdi.





Ortaylı yazısında, "Kerkeporta’nın kilitlenmesinin unutulmasından dolayı Türk ordusunun içeri girdiğini düşünmek çok saf bir anlayış olur. İstanbul’u 200–300 bin kişilik bir ordunun kuşattığına inanmak da aynı derecede bir saflıktır. Bu kadar kalabalık bir orduyu besleyecek bir alan değil orası.





- Hafazanallah ordunun gıdasını temin etseniz; arkada bıraktığı cüruf ve kirlenmeden hastalık çıkardı" ifadesini kullandı.





NE OLMUŞTU?

Tesla CEO'su, İstanbul'un fethiyle ilgili bir 'internet meme'i paylaştı.





Üzerinde "Konstantinapol, 1453" yazan paylaşımda yatakta yatan bir Bizans askerinin "Şehri kapısını kilitledim mi" diye düşündüğü görülüyor.





1453'te Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul'u fethetmiş; bunun sonucunda Bizans İmparatorluğu çökmüştü.