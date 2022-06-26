Samanyolu Haber /Dünya / Hicret yurdunda bir canı kurtarmak isterken can verdi /26 Haziran 2022 12:20

Hicret yurdunda bir canı kurtarmak isterken can verdi

15 Temmuz’un ardından başlayan cadı avının hedefindeki isimlerden biri olan hukuk profesörü Hakan Acar, hicret ettiği Kanada’da ruhunun ufkuna yürüdü. Prof. Acar gölde boğulmak üzere olan birini kurtarmaya çalışırken vefat etti.

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Bir hesap daha ahirete kaldı. Türkiye’de Fatih Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak görev yapan Hakan Acar vefat etti. Hicret ettiği Kanada’da yaşayan Acar, gölde boğulan bir başkasını kurtarmaya çalışırken kendisi vefat etti. 

Hakan Acar Türkiye’de hukuk profesörü, eşi Gülbin Acar ise öğretmendi. 15 Temmuz’dan önce 2015 yılında Kanada’ya gittiler. Ancak 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye tekrar dönemediler ve iltica etmek zorunda kaldılar. 

Hakan Acar önce London Ontario King’s University of Collage’a ziyaretci profesör olarak çalıştı, ardından Toronto Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mastır yaptı. Sonrasında ise kendi hukuk bürosu kurdu ve özellikle göçmen hukuku üzerine avukatlık hizmeti verdi. 



Acar, kendisi gibi mülteci olan ve 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte mağdur olan birçok insana yardımcı olmasıyla da tanınıyor. 
Hakan Acar’ın aynı zamanda bir down sendromlu omkat üzere iki de oğlu var. 




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