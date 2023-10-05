İlginç iddia: Akşener, İmamoğlu'nun karşısına 'ünlü ismi' koyacak

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça partilerin büyükşehir adayları da merak ediliyor. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in seçimlerde ittifak yapmayacağı açıklaması üzerinden, büyükşehir belediye başkanı adaylıkları merak ediliyor.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024'teki yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Prof. Dr. Ümit Özlale olduğunu açıklamıştı.





İstanbul adaylığı için de bomba bir kulis geldi. Akşener'in, İstanbul'da İmamoğlu'na karşı aday çıkarması durumunda ünlü bir ismin gösterileceği kulislerde konuşuluyor.







Fox TV sunucusu İlker Karagöz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sadettin Saran'ı İstanbul'dan aday yapabileceğini iddia etti.





Fox TV sunucusu İlker Karagöz, canlı yayında dikkat çeken bir kulis bilgisi aktardı. Yerel seçimlere az bir süre kala partilerin İstanbul adayları merak konusu oldu. Özellikle seçimlere tek girmeye hazırlanan İYİ Parti'nin kimi aday yapacağı tartışma konusu oldu.







Fox TV sunucusu İlker Karagöz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Sadettin Saran'ı çıkarabileceğini iddia etti.







Fox TV, İYİ Parti’inin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Sadettin Saran olduğuna dair iddialar olduğunu aktardı.







SADETTİN SARAN KİMDİR?



1964 yılı Amerika'da doğumlu olan Steven Sadettin Saran, aslen Kırıkkale'li olmakla birlikte Türkiye'ye 2 yaşındayken geldi.





Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Saran, daha sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştı. ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.





Spora ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Saran, Fenerbahçe yönetiminde Başkan Aziz Yıldırım'ın döneminde görev aldı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak Christoph Daum'un takımın başına getirilmesi kararına karşı olması nedeniyle istifa etti.





1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulan Saran Holding, başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir.





Saran Medya adı altında, S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve bir bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.





İngiltere Premier Ligi, Türkiye dahil 15 ülkede milyonlarca izleyiciye Saran Medya ile ulaşmaktadır. Sadettin Saran’ın net servetine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.







2000'lerin başında batmak üzere olan Borussia Dortmund'u satın alan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.