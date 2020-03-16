Samanyolu Haber /Gündem / İlk koronavirüs aşısı denemesi bugün /16 Mart 2020 08:42

İlk koronavirüs aşısı denemesi bugün

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi bugün Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak

SHABER3.COM

ABD'de geliştirilen bir yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan Koronavirüs aşısının testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi. 


Testin sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, Koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.
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