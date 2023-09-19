Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Akşener ile ittifaktan umudu kesmedi /19 Eylül 2023 15:18

İmamoğlu, Akşener ile ittifaktan umudu kesmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler için yaptığı ittifak açıklamasında, "Günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı. 

İmamoğlu, 'İYİ Parti ile ittifak' sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil”

AKŞENER KAPILARI KAPATMIŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz." demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.
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