Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu da kesenin ağzını açtı: Seçim vaatlerinde neler var? /21 Şubat 2024 16:37

İmamoğlu da kesenin ağzını açtı: Seçim vaatlerinde neler var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında, 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım, 100 bin üniversiteliye 15 bin lira desteği ve 30 bin kız çocuğunun ailesine 3 bin TL'lik eğitime destek paketi yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik vaatlerini de sıraladı.

Ekrem İmamoğlu'nun sıraladığı vaatleri şöyle:

- 30 bin kız çocuğunun ailesine 3 bin TL'lik eğitime destek paketi
- 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimize 3 bin TL eğitim desteği,
- 39 ilçede 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık. 2014-25 yıllarında ilk ve orta okula giden çocuklara beslenme destek paketi,
- Yuvam İstanbul projesine 50 kısa mola alanı daha kazandıracağız,
- 2 büyük çocuk oyun dünyası merkezi,
- 10 yeni İBB Kadın Merkezi
- 10 bin ihtiyaç sahibi haneye bez ve mama desteği
- 100 bin anne adayına hamile destek paketi ve eğitimi,
- 600 bin haneye sosyal destek
- 40 yaş üzeri kadınlara yılda 1 momografi, 18 yaş üzeri kadınlara ücretsiz ultrason çekimi
- 10 ilçede çamaşırhane
- 3 yeni bütünleşik sağlık merkezi
- 10 yeni sosyal yaşam merkezi
- 100 bin üniversiteliye 15 bin lira desteği.

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