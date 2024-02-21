İmamoğlu da kesenin ağzını açtı: Seçim vaatlerinde neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulundu.







İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik vaatlerini de sıraladı.





Ekrem İmamoğlu'nun sıraladığı vaatleri şöyle:





- 30 bin kız çocuğunun ailesine 3 bin TL'lik eğitime destek paketi

- 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimize 3 bin TL eğitim desteği,

- 39 ilçede 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık. 2014-25 yıllarında ilk ve orta okula giden çocuklara beslenme destek paketi,

- Yuvam İstanbul projesine 50 kısa mola alanı daha kazandıracağız,

- 2 büyük çocuk oyun dünyası merkezi,

- 10 yeni İBB Kadın Merkezi

- 10 bin ihtiyaç sahibi haneye bez ve mama desteği

- 100 bin anne adayına hamile destek paketi ve eğitimi,

- 600 bin haneye sosyal destek

- 40 yaş üzeri kadınlara yılda 1 momografi, 18 yaş üzeri kadınlara ücretsiz ultrason çekimi

- 10 ilçede çamaşırhane

- 3 yeni bütünleşik sağlık merkezi

- 10 yeni sosyal yaşam merkezi

- 100 bin üniversiteliye 15 bin lira desteği.



