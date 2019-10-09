Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Dileğimiz operasyonun başarılı olması /09 Ekim 2019 20:53

İmamoğlu: Dileğimiz operasyonun başarılı olması

İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatı yorumladı. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekatını başlatmasının ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, “Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için” ifadelerini kullandı. 
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