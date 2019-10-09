İmamoğlu: Dileğimiz operasyonun başarılı olması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekatını başlatmasının ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, “Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması” ifadelerini kullandı.







İBB Başkanı İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için” ifadelerini kullandı.