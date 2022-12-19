İmamoğlu dosyası onay sürecinde öne alınabilir

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 aylık hapisle ‘siyasi yasak' kararının önce istinaf, ardından onandığı takdirde Yargıtay'daki temyiz aşamasında öne alınabileceğini açıkladı.





Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuşan Hamdi Yaver Aktan, hem istinafta hem de Yargıtay'da ilgili daire başkanlarının dosyaları öne alma yetkisinin olduğunu kaydetti:





“Hem istinafta hem de Yargıtay'da ilgili daire başkanlarının dosyaları öne alma yetkisi var. Çok acil durumlarda da mazeret dilekçesi verilerek, dosyaların öne alındığı oluyor” dedi.





İmamoğlu'nun dava sonuçlanmadan cumhurbaşkanı ya da milletvekili seçilmesi halinde ise “Yargıtay, dokunulmazlığı tekrar kalkana kadar hükmün bozulmasına karar verir” tespitini yaptı.