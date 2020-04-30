İmamoğlu'dan çağrı: Yenikapı'da toplanılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’ni salgın gündemiyle toplantıya çağırıyor. Gündemin ve toplantı gününün yarın belirlenmesi bekleniyor.





Toplantı önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşleşmesi bekleniyor.





İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile Covid-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İBB Meclisi’ni salgın nedeniyle sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanma yetkisi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını kamuoyu ile paylaşmıştı.





İstanbul’da salgın nedeniyle işyerlerinin büyük bir kısmının kapatılmasının birçok vatandaşların ekonomik sıkıntısını arttırdığına dikkat çeken İmamoğlu, “2020 yılı için 374 milyon lira olarak belirlediğimiz sosyal yardım bütçesini 775 milyona kadar çıkaracağız. Daha da üst seviyelerde olacak ihtiyacı karşılama adına da olağanüstü meclis hazırlığımız var” demişti.





Öte yandan, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Meclisi toplantısının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’ni tamamen dezenfekte edecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlayacak.





Meclis öncesi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde alınacak tedbirler şunlar:





1- Toplantı öncesi, oturumun yapılacağı salon komple dezenfekte edilecek.

2- Gösteri Merkezinin girişi için ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak.

3- Meclis üyeleri ve basın mensupları için sosyal mesafe olan 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak.

4- Toplantı salonu girişinde el dezenfektanlarının bulundurulacak.

5- Katılan üye ve görevlilere kişisel koruyucu ekipman olarak maske ve eldiven dağıtılacak.

6- Girişte termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak.

7- Gösteri merkezinde yeterli sayıda sağlık ekibi ve acil yardım ambulansının hazır bulundurulacak.

8- Alanın gerekli güvenlik tedbirleri, naklen yayın için ses ve görüntü sistemleri sağlanacak.