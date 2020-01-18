İmamoğlu: İnsanın uykuları kaçıyor

İYİ Parti'nin Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" konulu panelde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Karadeniz, Marmara, Ege arasındaki ilişkinin bozulmasındaki ortaya çıkacak travmayı gördüğünüzde insanın uykuları kaçıyor" dedi.







“PROJEYİ YAPARSANIZ MARMARA ÖLÜR”







Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul panelinde yaptığı konuşmada, projenin yapılması durumunda Marmara Denizi’nin öleceğine dikkat çekerek şunları söyledi:





“ÇED raporunda kullandıkları debiler yanlış bir kere. Çok kırılgan bir sistem var. Bu projeyi yaparsanız Marmara ölür. 2011’de ne söylediysem aynısını söylüyorum. Bilimle konuşuyorum. Ben 67 yaşından dolayı iki sene önce emekli oldum, biri bana gel anlat dese gidip anlatacağım, zorundayım. Bir kişi çağırmadı beni ama doğrulardan kaçıyorlar. Herkes alacağı üç kuruşun peşinde. Bu projeyi anlatan öven başka Profesörler de ben de şöyle diyorum gemi var, gemicik var. Bu projeye olumlu görüş veren bilim adamlarıyla beni bir araya getirin oturup konuşalım. Eğer ben bilmiyorsam öğrenirim bu ayıp değil. Ama bilmiyorlarsa da memleketin başına bu garabeti açmasınlar.”





İMAMOĞLU: İNSANIN UYKULARI KAÇIYOR





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının Kanal İstanbul’u 2011 yılında açıkladıktan sonra rafa kaldırıp, yıllar sonra yeniden gündeme getirmesine dikkat çekerek, “Karadeniz, Marmara, Ege arasındaki ilişkinin bozulmasındaki ortaya çıkacak travmayı gördüğünüzde insanın uykuları kaçıyor” dedi.





İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:





“Hocalarımızı dinledik, Karadeniz, Marmara, Ege arasındaki ilişkinin bozulmasındaki ortaya çıkacak travmayı gördüğünüzde insanın uykuları kaçıyor. Bunlar gerçekler ben biraz daha farklı açıdan bakmak istiyorum. Zira 2011 yılında seçime 1 hafta kala bu konuyu kötü bir animasyon filmle gündeme getiren iktidar partisi o günden bu yana konuyu rafa kaldırdı hiç bahsetmedi. Bahsetmediği gibi bir bilgi alışveriş ortamı da yaratmadı. Bugün konuşulması bizim için çok önemli bir kazanç. Son yaptığımız araştırmalarda bu konuda toplum bilgi sahibi olmaya başladı. Toplumun derin konuları var yoksulluk, işsizlik ekonomik problemler varken. Bütün bunlar varken biz kanal İstanbul projesini yapıyoruz diye bir bakan ortaya çıktı. Biz de bunu İstanbullu ile paylaştık. Durun niye yapıyorsunuz neden yapıyorsunuz diye.





'BU PROJE, HER RENGE GİRİYOR'





Vatandaş bu projenin fayda ve zararlarını gördükçe bu projeye asla onay vermediğini araştırmalardan elde ettik. Yapacağız da yapacağız tavrı var, ÇED raporu askıya çıkıyor, itirazlar ediyoruz. İtirazlar yok sayılıyor ve rapor onaylıyor. Beni ikna etmenize gerek yok bilim dünyasını ikna edin yeter. Akıl ve bilim net tavrını ortaya koydu ama. 2015 seçimlerinde bu konuya girmediler hiç, yerel seçimlerde bu konuda zerre cümle yok. Dünyada sükse yapacakları bir proje ama 31 Mart’ta sessiz kaldılar. Seçimden sonra kazmayı vuruyoruz diye ortaya çıktılar. Ben bu projeye bukalemun proje diyorum her renge giriyor bu proje.





Projenin şimdi nasıl tanımlandığına baktım döndüm 2011’de ne anlattıklarına baktım hiçbir açıklama birbirine uymuyor. Bugünün neresiyle uyuşuyor bulamadım. Dedim ki sayın cumhurbaşkanına o dönem başka bir proje anlattılar. Bu proje o proje değil. İsyan ediyorum, bu isyanımı milyonlarca hemşehrim duyuyor onlar da isyan ediyor. Bu süreci akılla, bilimle sağ duyuyla hukuka dayalı olarak bu projeyi çeşitli girişimlerle ortaya koyarak mutlaka engellemeyiz diye düşünüyorum.





‘316 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLECEK’





ÇED raporuna itiraz edeceğiz. Şu anda 100 binlik planlar askıda bu planlar bir kentin değişmez kurallarıdır. Bu iş kapalı kapılar ardında yapılmaz, bir proje ofisi tarafından yapılmaz, kamuoyuna açık yapılır. 100 binlik plan basit bir konu değildir. Buna da itiraz edeceğiz ben ettim. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. 19 mahallede 6 ilçede insanlar yerinden edilecek toplam 316 bin kişi. 316 bin kişiyi yerinden ediyor ve taşıyorsunuz. Asıl kıyamet burada kopacak. Oradaki toplum bunun farkında değil.





‘ŞEHRİN SU KAYNAKLARI YOK EDİLİYOR’





Kanal İstanbul bu şehrin su kaynaklarını yok ediyor. Terkos, Sazlıdere, Küçükçekmece gölü bu projeden etkilenecek. 850 bin metrekarelik doğal SİT alanı yok olacak. 14 milyon metrekarelik arkeolojik, 2 milyon metrekarelik karma SİT alanını yok ediyor. Binlerce yıldır var olan coğrafyayı yok ediyoruz geri dönüşü yok.





Çok değerli SİT alanları da bir hafriyat yığınına dönüştürüyor. Buradaki yığın, Güngören, Bağcılar, Esenler bu üç ilçenin 30 metre daha yükseldiğini düşünün. İşte hafriyatın büyüklüğü. Bu büyüklükler ÇED raporunda belirlenen hafriyata göre. Ben mesleki yaşamıma göre diyorum ki 1.5 2 ile çarpın. Yanılacağımı da düşünmüyorum.





‘İNSANLARIN SIRTINA YENİ YÜKLER YÜKLÜYORSUNUZ’





2011 seçimlerinde bir tarif var, diyor ki “Süreç içinde maliyet açısından bazı değişikliklere uğraması son derece tabiidir.” Kapı aralık burada. Sadece 1 hafta arayla bir taraf 5 milyar dolar kar diyor bir taraf 6.5 milyar dolar. Arada 1.5 milyar dolar fark var, aynı hükümetteki iki insan diyor bunu. Kanal İstanbul’un hükümet ağzıyla ifade edilen maliyeti 100 milyar lira. Vatandaşa ek 100 milyar lira daha bir ek vergi demek. Her 3 gençten 1’i işsizken, işsizlikten insanlar kırılıyorken, çözmemiz gereken başka sorunlar varken. Siz insanların sırtına başka bir yük koyuyorsunuz.





‘PROJEYE HARCANACAK PARAYLA 9 TANE MARMARAY YAPILIR’





Bu projeye harcanacak parayla 9 tane Marmaray yapılır. Bakın Kartal’da bina yıkıldı canlarımızı kaybettik. Oradaki bir adanın dönüşümü bile 1.5 2 sene sürdü. O alanın tamamında hareket etme konusunda bütçe sıkıntısı çekiyorlar. Küçücük bir mahalleden bahsediyorum. Bütün İstanbul’un deprem sorununu ortadan kaldıracakken İstanbul’a böyle bir yükü reva görüyorsunuz niye yine betona gömeceksiniz İstanbul’u. Sürecin sonunda maliyet olarak yanılacaksınız. Tahminde bulunuyorum burada. Bu projeyi yaptırmayacağız onu söyleyeyim.





Daha vahim bir tablo… Bu köprüler bir derenin üstünden geçmeyecek. Sadece büyükşehire sen yapacaksın dedikleri projelerin toplamı 23 milyar lira, 23 katrilyon. Bize 8 tane metro projenin 6’sını durmuş şekilde verdiniz. Metroyu yapamadınız. Biz bu şehre yatırım yapmak istiyoruz. Bu kadar paranız varsa bütün İstanbul’un bütün metrolarını bitirebiliriz. Yapılmayanları demiyorum hepsini diyorum. İstanbul’a çağ atlatırız.





Sayın Cumhurbaşkanı 8 milyar dolar, Ulaştırma Bakanı 5 milyar dolar gelir bekliyorum diyor. Birbirinden farklı ifadeler var. Ya bu çocuk oyuncağı değil, hem 15 milyar dolara mal edeceğim diyeceksiniz bir 5, bir 8 milyar dolar kazanacağım diyorsunuz. 2 yılda parayı cebe koyuyoruz, buna kimse inanmaz. Zaten inanılmayacağını verilerle açıkladık."



