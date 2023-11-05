İmamoğlu, Kılıçdaroğlu hakkında konuştu; Görüşecekler mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 45'inci İstanbul Maratonu başladı.







Maratona katılan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY DEĞERLENDİRMESİ



Kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, "Güzel bir gün, tabi Ankara’da siyasi bir sorumluluk üstlendim. Partimin yüzüncü yılında, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 38. kurultayında Divan Başkanlığı yaptım. Benim için büyük bir onur. Divan Başkanlığını yaptığımız bu kurultayda sayın Özgür Özel genel başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii yaklaşık 13 yıla aşkın süredir partimize hizmet eden değerli Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.





İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun ama bir siyasi parti liderliği olsun. Günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Kaldı ki yani üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli. Çünkü bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Bu da özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Demokrasiyi diri tutar, değişimi tetikler. Çok da saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Ben kurultayda kurultay başkanı olduğun için demiyorum bunu ama çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bir kişiye eğer hata yapsa da özrünü dileyerek mesaj dolu bir gündü."







KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT: 'HELALLİK İSTEYECEĞİM'



Gazetecinin genel başkanla görüştünüz mü sorusu üzerine İmamoğlu, "Tabii ki ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız. Diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun inşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım" diye cevap verdi.







