İmamoğlu, Kurum’u kopya vaatle suçladı

Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışamalrına devam ediyor.



İmamoğlu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un, ihalesini yaptıkları Eyüpsultan-Bayrampaşa ve Kadıköy-Üsküdar-Maltepe tramvay hatlarını kendi projesiymiş gibi kamuoyuna açıkladığını söyledi.



Meydanlardan seçmene seslenen İmamoğlu, “Eyüpsultan-Bayrampaşa kısmi metro ve tramvay hattı. Bu proje, biliyorsunuz, Bayrampaşa’yı çok rahatlatacak ve Alibeyköy’e, Eminönü tramvayını da buluşturacak. Çok kolay bir ulaşım hattı olacak. Aynı Beylikdüzü hattı gibi, o bir imzayı ısrarla atmadı. Atmadığı için de buranın yine hazır olan finansmanını kullanamıyoruz. Ben de dedim ki, ‘Arkadaşlar, biz bu işin altından kalkarız. Bütçemizle biz bunu toparlarız.’ Tam 1 seneden fazladır bekliyoruz. Ve ‘Hemen ihalesini yapın’ dedim.



Bu ayın başında ihalesi yapıldı. Biz, ona başlayacağız. Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımız, şimdiden hayırlı olsun. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Kadıköy-Üsküdar-Maltepe hattında olduğu gibi, bu hattımızın da ihalesinin bile yapıldığından haberi yok. Onu bile kendi projesi olarak, yine acemi aday İstanbullulara açıklamış. Varsın açıklasın. Nasılsa bu projeleri metro fatihi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak kardeşim. Sözüm ona beni beğenmiyorlar ya… Size söyleyeyim; vallahi bunlar kıskançlıktan çıldırıyorlar, çıldırsınlar” diye konuştu.