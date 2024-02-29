Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Kurum’u kopya vaatle suçladı /29 Şubat 2024 02:13

İmamoğlu, Kurum’u kopya vaatle suçladı

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte seçim çalışmalarına hız veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibini belediye tarafından ihalesi yapılmış projeleri kendi projesiymiş gibi anlatmakla suçladı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışamalrına devam ediyor.

İmamoğlu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un, ihalesini yaptıkları Eyüpsultan-Bayrampaşa ve Kadıköy-Üsküdar-Maltepe tramvay hatlarını kendi projesiymiş gibi kamuoyuna açıkladığını söyledi.

Meydanlardan seçmene seslenen İmamoğlu, “Eyüpsultan-Bayrampaşa kısmi metro ve tramvay hattı. Bu proje, biliyorsunuz, Bayrampaşa’yı çok rahatlatacak ve Alibeyköy’e, Eminönü tramvayını da buluşturacak. Çok kolay bir ulaşım hattı olacak. Aynı Beylikdüzü hattı gibi, o bir imzayı ısrarla atmadı. Atmadığı için de buranın yine hazır olan finansmanını kullanamıyoruz. Ben de dedim ki, ‘Arkadaşlar, biz bu işin altından kalkarız. Bütçemizle biz bunu toparlarız.’ Tam 1 seneden fazladır bekliyoruz. Ve ‘Hemen ihalesini yapın’ dedim.

Bu ayın başında ihalesi yapıldı. Biz, ona başlayacağız. Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımız, şimdiden hayırlı olsun. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Kadıköy-Üsküdar-Maltepe hattında olduğu gibi, bu hattımızın da ihalesinin bile yapıldığından haberi yok. Onu bile kendi projesi olarak, yine acemi aday İstanbullulara açıklamış. Varsın açıklasın. Nasılsa bu projeleri metro fatihi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak kardeşim. Sözüm ona beni beğenmiyorlar ya… Size söyleyeyim; vallahi bunlar kıskançlıktan çıldırıyorlar, çıldırsınlar” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, Kurum’u kopya vaatle suçladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:03:03