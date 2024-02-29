Samanyolu Haber /Dünya / İsrail yanlışlıkla kendi topraklarını vurdu /29 Şubat 2024 01:39

İsrail yanlışlıkla kendi topraklarını vurdu

İsrail tanklarının, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda yanlışlıkla İsrail içine en az beş defa atış yaptığı bildirildi.

SHABER3.COM

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail tankları, 7 Ekim'den itibaren en az beş defa yanlışlıkla İsrail bölgelerine ateş açtı. Kuzeyde iki olayda tank ateşiyle İsrail tarafında evler hasar gördü.

İsrail-Lübnan sınırında Hanita isimli yerleşim yerine yanlışlıkla ateş açan ve burada bir evde maddi hasara yol açan tank müfrezesinin başındaki teğmen görevden alındı.

BELEDİYE BİNASI VURULDU

Diğer bir olay, ocakta Gazze Şeridi'ne en yakın kent olan Sderot'ta yaşandı. İsrail tankı, Sderot belediye binasını vurdu, binanın dış duvarı ve bir odada hasar meydana geldi.

İsrail tanklarının Gazze Şeridi çevresinde yanlışlıkla İsrail beldelerine ateş açtığı başka olayların da yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı çevresindeki çatışmalarda tankların "yanlışlıkla" ülke içine yaptığı atışların "sınırlı olduğunu, her bir dosyanın tek tek incelendiğini ve operasyonel dersler çıkartıldığını" belirtti.

30 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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