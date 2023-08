İmamoğlu’ndan AKP’li başkana davet tepkisi: Hesabını millete verir

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 2017 yılında binde 2 ilerleme düzeyinde iken sadece şantiyesi kurulmuş haldeyken durdurulan ve yeni yönetimin tekrar başlattığı metro inşaatlarından biri olan Kaynarca- Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda tünel kazıları tamamlandı.



Tünel delme makinesinin (TBM) ana hat kazılarını tamamlaması nedeniyle düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Kaba inşaatı tamamlanan hatta, istasyon yapım çalışmalarına başlanacak.



İmamoğlu, Pendik şantiyesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Göreve başladığımız andan itibaren en büyük atılımlardan birisini raylı sistemlerde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın aynı anda en fazla raylı sistem inşaatı yapan şehir biziz. Yeni metro hatlarını hemşerilerimizin hizmetine açtık. Finansman ve benzeri nedenlerle ihmale uğramış, çalışmaları durmuş olan hatlarda yeniden çalışmaya başlayarak ciddi yol aldık ve bu anlamda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yanı sıra yeni raylı sistem çalışmalarımızı da yürütüyoruz” dedi.



“TAM 3 YIL, SIFIR HAREKET”



İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla hattının İstanbul’da devraldıkları birçok metro hattının durumunun özeti olduğunu belirterek “Biz başlattık diyorlar. Hayır, başlayan bir şey yok. 2017'de ihalesi yapıldı, doğru. Bunun gibi birçok yerin ihalesi yapıldı. O da doğru. Bakın bu söylediğim bir hamaset değil. Bu söylediğim bir uydurma cümle değil. İnanın bir kısmının ne yazık ki projesi dahi uygulanabilir bir proje değildi. Büyük bir kısmının finansmanı yoktu. Sadece ortada ihale var, ihaleyi alan firmalar var. O kadar. Tabii o dönemde tam da bu proje için söyleyeceğim şey; bir iki tane şantiye kurulumu yapılmış, binde 2 dediğimiz odur. Ve onun dışında başka bir durum yok. Sözüm ona tabelalar asılmış. Denmiş ki ‘metro başladı.' Tam üç yıl, sıfır hareket” diye konuştu.



“120 MİLYON AVRO FİNANSMAN BULDUK, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKTI”



Göreve gelir gelmez bu projenin eksikliklerini giderip uygulanabilir hale getirdiklerini anlatan İmamoğlu “3 yıla yakın finansını bulamayan bir sistemin yerine finansmanını bulduk. Yaklaşık 120 milyon avro. Bulduktan sonra o dönemki yüklenicisine işi başlattık. Peki ne oldu? Devam ederken ne yazık ki yine bu hükümetin yaşatmış olduğu ekonomik krizden dolayı almış oldukları 5546 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile ilerlemesi yüzde 10'u aşmayan projelerde aşırı döviz artışı, enflasyon olduğundan ötürü yükleniciler işlerini feshedebilir diye alınan karardan ötürü o dönemin firması bu kanundan faydalandı ve sözleşmeyi iptal etti. Bakın bu da ikinci aksilik” dedi.



5 BİN METRELİK TÜNEL TAMAMLANDI



Hızla yeni bir ihale yaptıklarını belirten İmamoğlu Özgün İnşaat firması ile çalışmaların yeniden başlatıldığını söyledi. İmamoğlu şu an tünel açma makinesinin 1'inci etap kapmasında 5 bin 44 metrelik tünel imalatını iş programına uygun şekilde tamamladığını kaydetti. Fiziksel ilerlemenin şu an yüzde 50 seviyesini aştığını ifade eden İmamoğlu hattın Pendik Merkez İstasyonu’nda Marmaray'a, yüksek hızlı trene, şehir hatlarına Kaynarca Merkez İstasyonu’nda da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile entegre olacağını söyledi. Hattın 2'inci etabı olan Kaynarca Merkez-İçmeler kısmı için ihale sürecini hızla tamamlayacaklarını belirtti. İmamoğlu bu hat ile Anadolu yakasındaki trafiği rahatlatacağını kaydetti.



“NİYE PENDİK BELEDİYE BAŞKANI YOK?”



İmamoğlu şöyle devam etti:



“Devletin kurumları birbiriyle uyumlu çalışmalı. Devletin her kurumu bize aittir. Milletimizin parasıyla, vergileriyle hayırlı işler yapmak, faydalı işler yapmaktır temelindeki görevimiz. Kimse babasının malını ya da cebindeki parasını konuşmuyor. Bizler sizlerin malını, sizlerin parasını en ahlaklı, en erdemli şekliyle kullanarak vatandaşlarımıza hizmet üreterek çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarını teminat altına almaya çalışıyoruz.



Yaptığımız işin özeti bu. Dolayısıyla bunun adı ister hükümet olsun, ister bakanlık olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, ister Pendik Belediyesi olsun, fark etmez. Bakın Büyükçekmece Belediye Başkanımız Büyükçekmece’den geldi. Biz bu tür törenlerimize İstanbul’un her belediyesini davet ederiz.



Aynı şekilde komşu belediye başkanımız Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel de burada. Diyeceksiniz ki ya niye Pendik Belediye Başkanı yok? Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Davet ettiğimiz yer, bizim yerimiz değil ki milletin yeri. Davet ettiğimiz proje yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim. Onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler.”



ULAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI



Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyi de anlatan İmamoğlu “Yeni Ulaştırma Bakanımızla gerçekten tam devlet insanlığına yakışır bir görüşme yaptık. Kendileriyle İstanbul’un ulaşım sorunlarına dönük bir nevi ana omurgalarını sıraladık. İstanbul’da taksi sorunundan metro inşaatlarına kadar r masada konularımız var. Bunlardan birisi yatırım planına alınması gereken Beylikdüzü- Sefaköy metrosu. Niye işi oraya bağladım? Büyükçekmece,Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, neredeyse 2-2.5 milyon insanın faydalanacağı bir metro hattının yapımıyla ilgili proje süreçlerini tamamladık. Umuyorum yatırım planını da geçireceğiz” dedi.



“EKONOMİYİ DE METROYU DA BİLENE TESLİM EDECEKSİN”



İmamoğlu “Kesinlikle uyum içinde hem devletimizin diğer kurumlarıyla çalışırken hem kendi iç mekanizmalarımızda süreçleri yönetirken işi erbabına, işi bilen insanlara, insanlarımızı ayırt etmeksizin yeteneklerine bakarak onların bilgilerinden faydalanarak ,bilginin önünde saygıyla eğilerek yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu. Milli bir yolculuktur. Millet adına yolculuktur. Ekonomiyi de bilene teslim edeceksin. Metroyu da bilene teslim edeceksin. Yol inşaatını da bilene teslim edeceksin. Hayata dair yaşama dair, toplumun ihtiyaçlarını karışlarken milletimizin yetişmiş insan kaynaklarından faydalanacağız” dedi.