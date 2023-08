İmamoğlu’ndan kamu bankalarına tepki: Milyar değil, milyon değil, bir tek kuruş…

İSKİ, Şile'de olası su taşkınlarını önleyecek ve Karadeniz'in kirlenmesini engelleyecek 660 milyon TL yatırım maliyetine sahip “Şile Atıksu, Yağmursuyu ve Dere Islahı” projesinin temelini attı.



Temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluu “Geçen sene bugünlerde çok güzel bir işe imza atmıştık ve burada özellikle Şile’nin sıcak yaz günlerinde çekmiş olduğu su sıkıntısına son vermiştik. Burada sadece içme suyunu yeterli seviyeye çıkartmakla kalmadık, içme suyu kalitesini de en üst seviyeye taşıyan son teknolojiyle yapılmış bir içme suyu arıtma tesisini hizmete sunmuştuk. Yılların ihmaline de son vermiş bulunduk” dedi.



Şileli çiftçiler için ömrünü tamamlayan sulama kanalları yerine modern bir sulama sistemi kurduklarını da anlatan İmamoğlu şimdi de atık ve yağmur suyu sorununu çözmek için adım attıklarını söyledi.



“YAĞMURU ÇİLE OLARAK DEĞİL BEREKET OLARAK YAŞAYACAĞIZ”



Temelini attıkları yatırımla Şile'nin yıllardır beklediği modern bir altyapıya kavuşacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:



– Atık su ve yağmur suyu birbirine karışınca işte o zaman sadece Şilelilerin evlerini su basmıyor, aynı zamanda ne yazık ki bizler o güzelim Karadeniz’i kirletmiş oluyoruz. Yani çift yönlü bir kazanımı elde edeceğiz. O vahşi görüntüleri, su baskınlarını, selleri ve evlere, insanların yaşamına verdiği o derin zararı artık Şile ilçemizde hiç yaşamayacak ve yağmuru bir çile değil bereket olarak yaşayacağız.



– 4 yıldır yoğun şekilde yatırımlara imza attık. İddia ediyorum, göreceksiniz; bu çalışma döneminin sonucunda envanteri size sunduğumuzda İstanbul’un gerçekten bu kadar başarılı, bu kadar iş üreten, bu kadar altyapı üreten bir başka dönemini görmemiş olacaksınız.



“ALMADAN BAŞARDIK”



İmamoğlu, bu yatırımları yaparken yaşadıkları zorlukları “acı bir şeydir” diyerek şöyle anlattı:



– İBB, Türkiye’mizin en önemli ve en büyük kamu bütçesine sahip kamu kurumlarından birisidir. Şile Belediyesi halkındır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de halkındır. Devletimizin sosyal güvenlik kurumu da halka ait kurumdur. Emniyet Genel Müdürlüğü de halka ait bir kurumdur. Yani bu kurumların A’sı, B’si, C’si olmaz. X, Y, Z’si olmaz. Bu kurumlar insanlara hizmet ederler. Bakın bu dikkat çekici bir durumdur. Bunu herkesin hafızasına yazması gerekir.



– Geçmişte siyasi iktidarların dönemini hem takip etmiş hem de ailesinden de o siyasi dönemlerin nasıl yönetildiğine dair birtakım süreçleri şahitlikle yaşamış birisiyim. Örneklerini vermeyeceğim. Hiçbir dönemde görmediğimiz gibi bu 4 yılı aşkın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da İSKİ, kamu kurumlarından, İller Bankası vesaire ya da diğer kamu bankalarından bir tek kuruş lira almamıştır. Bakın kuruş diyorum, milyon demiyorum, milyar hiç demiyorum, bir tek kuruş lira almadan iş yapmıştır. Almadan iş başarmıştır.



“HAMASET DEĞİL, DOĞRULAR…”



– Bu durum sadece ve sadece bizim dönemimizde olmuştur. Bundan önceki dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi olmuştur, Refah Partisi dönemi olmuştur. O dönemki ismiyle SHP dönemi olmuştur. ANAP dönemi olmuştur veya diğerleri. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir dönem ilk kez yaşanmıştır. Hamaset yapmıyorum. Doğruları söylüyorum. Yazıktır, günahtır. Ben bunu övünmek için elbette söylüyorum.



– Biz iş yapıyoruz. İşimizi durdurmadığımız gibi işimizi katladık. Elbette kamunun bu tür kaynakları adaletli bir şekilde aksaydı bu hizmetlerimiz daha hızlı olurdu. Daha çok iş başarırdık. Elbette gururlanarak söylüyorum fakat aynı zamanda üzülerek anlatıyorum. Bu devlet bizim, bu kurumlar bizim. Buradan hizmet alacak olan milletimiz bizim. Allah aşkına ‘şu hanede şu partili yaşıyor, bu hanede şu partili yaşıyor' diye kamu bakabilir mi? Mümkün mü bu? Asla. Burada yaptığınız altyapıdan Şile’de yaşayan her vatandaş faydalanacak. Bunun böyle bir uygulamaya tabi tutulmasını utançla karşılıyorum. Ve bunu yapan aklın ne yazık ki ülkemize kalıcı faydalar sağlayamayacağını düşünüyorum.



“DEVLET PARTİZANLIK YAPAMAZ”



– Bu tavır ve davranışın değişmesini arzu ediyorum. Bakın değişsin: bu mikrofonlarda Ekrem İmamoğlu bu temelleri atarken, bu açılışları yaparken ağzı dolu dolu o kurumlara ve o kişilere teşekkür etmez ise Ekrem İmamoğlu’na dönün ne söylerseniz söyleyin. Ben buradan teşekkür ederim insanlara. O bakımdan bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek isterim.



“İNTİKAM ASLA ALAMAZ”



– Devlet kurumları partizanlık yapmaz, yapamaz. Devlet yöneticilerinin siyasi yolculukları, siyasi başarıları olacaktır. Bunlar tartışılır, konuşulur. Ama siyasi hesaplarına göre kurumlar birbirine davranmaz, davranamaz. Devlet tabii ki seçimler yaşayacaktır, kurumlar, siyasi partiler… Ama devlet siyaset kayıp ya da kazançlarına göre asla ve asla tavır değiştiremez. Hele hele intikam asla alamaz.



– Devlet ana gibidir, baba gibidir. Bir anne baba evladını nasıl ayırt edemezse devlet de hem kurumunu, hem vatandaşlarını birbirinden ayır edemez. Siyaset de böyle bir şey değildir. Vatanseverlik de böyle bir şey değildir. Bu millete, 16 milyon vatandaşımıza eşit bakmayan hiçbir anlayış ülkesine, milletini, şehirlerini, kurumlarını geleceğe taşıyamaz. Biz bu canım topraklara, 86 milyon eşit hissedar olan bir milletiz.”



“BENİM YOL ARKADAŞIM OLMAYACAK”



– Bizim yolumuzda partizanlık olmayacak. Partizanlık yapan hiç kimse benim yol arkadaşım da olmayacak. Bir avuç insanı kayırmak olmayacak. Biz işimize odaklı olacağız. İhtiyacı olan her vatandaşa gideriz. Sorunu varsa çözeriz. Bizim için mesele bu kadar basittir. O belediye, bu belediye de bakmayız. Şile AK Partiliymiş. Diğeri CHP’liymiş, diğeri MHP’liymiş, ayırt etmeyiz. Her kurumun işine gideriz ve İstanbul’un sorunudur gözüyle bakarız.



ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI



İmamoğlu her gittiği yerde o ilçenin belediye başkanını da davet ettiğini belirterek “Gelen gelir. Gelmeyen gelmez o kendi takdiri. Ama ben her gittiğim yere o ilçenin belediye başkanını davet ederim. Gelip gelmemek onun takdiri. Onu kendi bilir. O bakımdan mesele bu kadar basittir” dedi.



Davetli olan AKP'li Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın da temel atma törenine katılmadığı görüldü.