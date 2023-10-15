İmamoğlu ödül alacağı ABD'ye gitmekten vazgeçti; Sebebi belli oldu!

Pandemi döneminde başlattığı “Askıda Fatura” ile 2021-2022 yılı MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ödül nedeniyle konuşmacı olduğu CityLab2023 için New York’a gitmekten vazgeçti.







Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gitmeme kararı alındığını belirtti.





GEREKÇE FİLİSTİN

Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gitmeme kararı alındığını belirtti.





İmamoğlu’nun 18 Ekim’de konuşmacı olduğu toplantıda New York’un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Cities United (Birleşik Şehirler) İcra Direktörü Anthony Smith ve birer konuşma yapacaktı.