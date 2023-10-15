Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ödül alacağı ABD'ye gitmekten vazgeçti; Sebebi belli oldu! /15 Ekim 2023 09:42

İmamoğlu ödül alacağı ABD'ye gitmekten vazgeçti; Sebebi belli oldu!

Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödülünü almak ve ödül konuşması yapmak için davet edildiği New York'a gitmekten Filistin'deki gelişmeler nedeniyle vazgeçti

SHABER3.COM

Pandemi döneminde başlattığı “Askıda Fatura” ile 2021-2022 yılı MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ödül nedeniyle konuşmacı olduğu CityLab2023 için New York’a gitmekten vazgeçti.

Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gitmeme kararı alındığını belirtti.

GEREKÇE FİLİSTİN
Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gitmeme kararı alındığını belirtti.

İmamoğlu’nun 18 Ekim’de konuşmacı olduğu toplantıda New York’un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Cities United (Birleşik Şehirler) İcra Direktörü Anthony Smith ve birer konuşma yapacaktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu ödül alacağı ABD'ye gitmekten vazgeçti;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:49