Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ve Kurum'un oy oranı kaç? /08 Şubat 2024 14:34

İmamoğlu ve Kurum'un oy oranı kaç?

31 Mart yerel seçimine ilişkin SONAR Araştırma’nın yaptığı ankete göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı. Söz konusu araştırmada DEM Parti’nin adayı Başak Demirtaş olarak soruldu.

İmamoğlu ve Kurum'un oy oranı kaç?

31 Mart yerel seçimine günler kala, adaylar belli olmaya devam ederken araştırma şirketleri de anketleri yayımlamaya devam ediyor. 

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, SONAR Araştırma’nın Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan anketini aktardı. 

Buna göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. DEM Parti adayı 6.5, İYİ Parti adayının 4.3 puanda olduğu görüldü.


Katılımcılara "Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunun yönetildiği ankette AKP'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Ankette kararsızlar orantısal olarak dağıtıldı. 

İmamoğlu'na yakın isimler ise anket hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor."


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