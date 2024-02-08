Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Başkan doğalgaz ve elektrik zammını ağzından kaçırdı /08 Şubat 2024 13:25

Yeni Başkan doğalgaz ve elektrik zammını ağzından kaçırdı

Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'a, seçim sonrası elektrik ve doğalgaza gelmesi beklenen zammı hesaba katıp katmadıkları soruldu. Karahan, elektrik ve doğalgaza zam beklediklerini ve bunu enflasyon tahmini yaparken göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Yeni Başkan doğalgaz ve elektrik zammını ağzından kaçırdı

Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta göreve atanması sonrasında ilk kez kamuoyunun karşısına geçerek gazetelerin sorularını yanıtladı.

Karahan'a sorulan sorulardan biri de, seçim sonrası elektrik ve doğalgaza gelmesi muhtemel zamlar oldu.

Karahan, elektrik ve doğalgazda zam beklediklerini kabul ederek, bunu enflasyon tahminleri yaparken hesaba kattıklarını söyledi.

Karahan'a "Sunumunuzda ocak ayına özellikle dikkat çektiniz enflasyondaki artışla ilgili ama önümüzde bir yerel seçim var. Uzun süredir enerji fiyatlarında artış yapılmıyor. Bu artışların seçim sonrasına ertelendiğine vurgu yapılıyor. Seçim sonrasında özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artışın enflasyona etkisi nasıl olacaktır? Siz mayıstan sonra bir düşüş bekliyorsunuz ama seçim sonrasına ertelenen zamların etkisi nasıl olacak?" sorusu yöneltildi. 

Karahan'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"Tabii biz enflasyon tahminlerimizi yaparken, birçok kalemde yapılabilecek zamları, bu yönetilen yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Bu çerçevede biz patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP'deki varsayımların gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunu da tahminlerimize yansıttık."

UZMANLAR ZAM BEKLİYOR
Enerji uzmanı Mehmet Doğan, önceki gün SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren konut aboneleri için doğalgaz ve elektrikte  kademeli zamlar beklediğini dile getirmişti. 

Normal şartlarda seçimsiz dört yıl olacağını hatırlatan Doğan, hükümetin bu sürede konutlarda elektrik ve doğalgaz sübvansiyonunu azaltmak için kademeli zamlar yapmasını beklediğini söylemişti.

Elektrikte spot fiyatın bir megavatsaat için 2 bin 300 ancak mesken tarifesinin 480 TL seviyelerinde olduğunu, doğalgazda da tarifenin ithalat maliyetinin yaklaşık üçte biri olduğunu belirten Doğan, uzun süredir zam gelmeyen mesken tarifelerine seçim sonrası zam gelmesinin muhtemel olduğunu vurgulamıştı. 

Deneyimli bankacı Kerim Rota da, 1 Nisan'dan itibaren kamunun yönettiği ve yönlendirdiği kalemlerde zam beklediğini söylemişti.

Rota'ya göre, çaydan elektriğe, doğalgazdan geçiş ücretlerine kadar birçok kalemde fiyat artışları yaşanacak.

Bu zamların nisan enflasyonunu yukarı çekeceğine ve Merkez Bankası'nın (TCMB) işini zorlaştıracağına işaret eden Rota, bu durumda TCMB'nin mevcut sıkılaşmayı faiz ve diğer araçlar yoluyla artırma yoluna gidebileceğini dile getirmişti.
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