Dört Büyükler sosyal medyada yarışıyor: Zirvenin sahibi açık ara yaptı

Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son dönemde büyük artış gösterdi.





GALATASARAY ZİRVEDE





"Dört Büyükler'in Sosyal Medya platformlarından Instagram, YouTube ve X'teki takipçi sayıları geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi. Galatasaray Instagram'da 15 milyon, X'te 14,6 milyon ve YouTube'ta 2,8 milyon olmak üzere üç platformda da zirvede yer alırken, toplamda 32,4 milyon takipçi sayısı yakaladı. Instagram'da 9,8 milyon, X'te 12,3 milyon ve YouTube'ta ise 2,6 milyon ile üç platformda toplamda 24,7 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş Instagram'da 6,3 milyon, X'te 5,7 milyon ve YouTube'ta 1,2 milyon takipçi sayısıyla toplamda 13,2 milyona ulaştı. Instagram'da 1,2 milyon, X'te 2 milyon ve YouTube'ta 315 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 515 binle sıralamada yer aldı.





YOUTUBE KANALI EN ERKEN AÇAN KULÜP TRABZONSPOR





Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı. Takipçi sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler takipçi sayısını arttırarak YouTube'tan gelir elde edebiliyor. Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor. Dört büyüklerin yaklaşık 3 yıl önce YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 2 milyondan fazla artış yaşandı ve 7 milyona yaklaştı. Geçen 3 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,2 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 315 bine çıktı.





DÖRT BÜYÜKLERİN TAKİPÇİ SAYISINDA 10 MİLYONLUK ARTIŞ





Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı. Dört büyüklerin 3 yıl önce X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,5 milyon oldu. Bu platformda 3 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,6'ya, Fenerbahçe 8 milyondan 12,3'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,7'ye ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2 milyona yükseltti. Dört büyüklerin 3 yıl önce Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 12 milyondan fazla artış yaşandı ve 32,3 milyon oldu. Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 15 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 9,8 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 6,3 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,2 milyona yükseltti.