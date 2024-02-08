Bu çaylar hızlıca uykuya dalmanızı sağlayacak! İşte uyku getiren çok etkili 5 bitki çayı...

Özellikle yatmadan önce bir fincan sıcak çay kadar rahatlatıcı çok az şey vardır. Bazı türler, uzun bir günün ardından rahatlamanıza, yavaşlamanıza ve gevşemenize yardımcı olabilir. Uykusuzluk, stres ve anksiyete ile savaşma yetenekleri sayesinde birçok bitki çayı türü yüzyıllardır doğal uyku ilaçları olarak kullanılmaktadır. Hatta bazıları uykuyu teşvik edici özellikleri nedeniyle incelenmiştir. Peki çabucak uyumanızı sağlayacak çaylar nelerdir? İşte uyku getiren çok etkili 5 bitki çayı..













1. Kediotu Çayı

Kedi otu isminden de anlaşılacağı üzere kediler üstünde de sakinleştirici etkisi olan bir bitkidir. Kedi otu tarihte uzun yıllar uyku problemi olanlar için kullanılmıştır. Bu bitki sinirleri rahatlamasına ve kasları gevşemesine yardımcı olur. Stres, depresyon ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Adet sancısının azalmasına yardımcı olur.













2. Çarkıfelek Çayı

Çarkıfelek çayı, Passiflora incarnata bitkisinin hem taze hem de kurutulmuş yapraklarından elde edilir. Bu bitkiden yapılan çay açık soluk yeşil veya hafif leylak rengindedir; bitkisel, çiçeksi ve toprak yeşili olan hafif bir tada sahiptir. Çarkıfelek çayı, balda yaygın olarak bulunan, sakinleşmeyi sağlayan ve zihinsel dinlendirmeyi artırmak için kasları yatıştıran bir flavon içerir.













3. Lavanta Çayı

Uyku getiren bitkisel çaylar arasında mis gibi kokusuyla lavanta çayı da vardır. Zaten lavanta bitkisi kokusuyla bile sağlıklı uykuyu destekler hatta bu yüzden uyku problemi yaşayanlar yastıklarının altına lavanta bitkisi koyarlar. Lavanta çayı da rahatlamayı desteklemesi ve sinirlerin sakinleşmesi için kullanılır.













4. Papatya Çayı

Yatmadan önce içilmesi gereken ve uyku getirdiği en çok bilinen bitki çaylarından biri de papatya çayıdır. Papatya çayı, sakinleştirici yapısı nedeniyle yatmadan önce hazır bulundurmanız gereken harika bir içecektir. Bu çay, anksiyeteyi, uykusuzluğu tedavi etmek ve stresi azaltmak için geleneksel tıbbın bir parçası olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır.













5. Manolya Çayı

Manolya bitkisinin kurutulmuş kabuğundan, tomurcuklarından ve saplarından yapılan manolya çayı, geleneksel tıbbın birçok biçiminde genellikle doğal bir uyku yardımcısı olarak kullanılır. Bitki, sakinleştirici etkileri olan iki bileşik olan honokiol ve magnolol içerir.