İmamoğlu yeni dönemin ilk toplantısında: 'Rüya gibi bir 5 yıl olacak'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan belediye meclis toplantısı, meclis çoğunluğunun CHP’ye geçmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ne gelerek Meclis üyelerinin tek tek elini sıktı. İmamoğlu, yeni dönemin ilk oturumunu açtı.





İmamoğlu, yerel seçimlere değindiği açıklamasında, "31 Mart yerel seçimlerinde halkımız demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul'u 5 yıl daha yönetmemiz için bize sorumluluk yüklemiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, yeni döneme ilişkin, "İkinci dönemimizde de İstanbul'un atılım ve yatırım dönemi daha da büyüyerek devam edecektir" mesajını verdi.





"MİLLET SEÇİMLERDE MESAJ VERDİ"

"Milletimiz 31 Mart seçimlerinde çok değerli mesajlar vermiştir" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:





"Her birimiz o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleyen, tam anlamıyla demokratik Meclis tecrübesini tam anlamıyla hemşehrilerimize yaşatacağız."





"31 MART VİCDANLI SİYASET TALEBİNİN İFADESİDİR"

İmamoğlu, şöyle devam etti:





"31 Mart seçim sonuçları adaletli, dürüst, sorun çözme odaklı bir siyaset talebinin net ifadesidir. 31 Mart, insanları kutuplaşmayan, ortak akla dayanmayan ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz ve olmamalıdır. Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu göstermek için adımlar atmaya devam edeceğiz."





HÜKÜMETE ÇAĞRI

Seçilen meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve hükümete çağrı yapan İmamoğlu, şunları söyledi:





"Gelin, İstanbul'umuzu ve ülkemizi güzel ve müreffeh günlere hep birlikte taşıyalım. Gelin, 31 Mart'ı demokrasiyle taçlandıralım. Gelin, bu sonucu hukuk devletine dönüşmemiz için gerekli sinerjiye dönüştürelim. Gelin, hukuk devletini demokrasimizi ve kardeşlik iklimimizi yeniden tesis edelim. Gelin, akılcı, şeffaf ve hesap verebilir politikalarla ekonomimizin ayağa kalkmasına hep birlikte el verelim. Gelin, hep birlikte İstanbul'umuzu ve ülkemizi hep birlikte depreme hazırlayalım."







