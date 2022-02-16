Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'dan 'anket' çıkışı: AKP'nin bu seçimi kazanma ihtimali yok /16 Şubat 2022 16:11

İmamoğlu'dan 'anket' çıkışı: AKP'nin bu seçimi kazanma ihtimali yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her hafta anket yaptırıyoruz. Hep halkın içindeyiz. Anadolu’dan gelen haberlere bakıyoruz. Kesinlikle söylüyorum; AKP’nin bu seçimi kazanma ihtimali yok.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Ertuğrul Özkök’le Etiler’de bir kebapçıda bir araya geldi. 6 siyasi partinin bir araya gelip toplantı yapmasının ardından yapılan görüşmede, İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalar yaptı.

“Her hafta anket yaptırıyoruz. Hep halkın içindeyiz. Anadolu’dan gelen haberlere bakıyoruz. Kesinlikle söylüyorum; AKP’nin bu seçimi kazanma ihtimali yok. Bu altı partinin ittifakı dağılmazsa, çok büyük bir yanlışlık yapılmazsa, sağlam bir zemin üzerinde yoluna devam ederse, bu seçimin şimdiden galibi Millet İttifakı’dır.” diyen İmamoğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İmamoğlu, “Millet İttifakı’nın adayı zaman belli olacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Aday, seçim kararı alındıktan sonra açıklanmalı. Türkiye kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli… Anketler, halkın da isteğinin bu doğrultuda olduğu gösteriyor.”
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