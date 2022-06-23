İmamoğlu'ndan 'ezici çoğunluk' açıklaması

Kazandığı yerel seçimin 3. yıl dönümünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' mesajı verdi.





"O gün yaklaşıyor. Bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişimi istiyor." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bu büyük millet çoğunluğun yönetme hakkı olduğunu biliyor. Bunu yapacak olanlar sizlersiniz. Değerli gençler, kendinize güvenin. Yanınızda olacağız.'' dedi.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Demokrasi Şenliği”nde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Demokrasi Şenliği”nde konuştu.

''EZİCİ ÇOĞUNLUK DEĞİŞİMİ İSTİYOR''





''İstanbul'u geliştirmek Türkiye'yi geliştirmektir. İstanbul'u umutlandırmak Türkiye'yi umutlandırmak demektir'' diyen İmamoğlu, ''Bu ülkenin önünde çok büyük bir fırsatlar var. Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını arttırmak birlikte olursak mümkün'' ifadelerini kullandı.İmamoğlu ''Sizler, 23 Haziran günü muazzam bir demokrasi iradesi sergilediniz. Kışkırtmalara kapılmadan sandığa gittiniz, demokrasiyi rayından çıkarmak isteyenlerin karşısında durup demokrasiyi rayına yerleştirdiniz. Cumhuriyetimizi kuran değerli fikri demokrasi tarihine bir kez daha yazdınız: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu rejim ne kadar baskıcı olursa olsun demokrasiye inanmış insanların değişimi gerçekleştirebileceğini kanıtladınız. Türkiye'yi yönetenler uzunca bir süredir, çözüm üretemiyor. Ülkemizin iç huzuru sancılı günler geçiriyor. Yaşamakta olduğumuz bu kriz ekonomik kriz ile iç içedir. Ne yazıktır ki liyakatı bozanlar bu krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor. Bu millet bunu hak etmiyor," dedi.O gün yaklaşıyor. Bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişimi istiyor. Hepimizin kaygıları yerini umuda bıracak. Her kim ki kendisini seçimle başa getirmiş yurttaşlardan üstün görüyorsa günü gelir boyunun ölçüsünü alır. Milletin iradesi karşısında hepimizin haddimizi bileceğiz.Demokrasilerde iktidarın sahibi halktır. Özgür ve eşit yurttaşlar olarak bu ülkenin sahibi olmayı öğretti bize. Hepimizin en önemli ihtiyacı ülkenin kutuplaştırılmasının önüne geçmek. Bu büyük millet çoğunluğun yönetme hakkı olduğunu biliyor. Bunu yapacak olanlar sizlersiniz. Değerli gençler, kendinize güvenin. Yanınızda olacağız.''