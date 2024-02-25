İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a sert yanıt: Acemi aday... Utanır mı sanmam

'BU MAİLİ GÖRDÜ YA, BAKIN ŞİMDİ NASIL KIVIRMAYA BAŞLAYACAK'





'ÇIKIP ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a "Sirkeci-Kazlıçeşme" açılışı hakkında cevap verdi.Kurum, açılışa İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyleyerek “Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" demişti.Silivri'de İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, Kurum'un bu sözlerine, Fatih Belediye Başkanı'ndan gelen davet mailini göstererek yanıt verdi.İmamoğlu ayrıca Kurum'u ÇED raporu hakkında söyledikleri üzerinden eleştirdi.Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattının açılışı için tarafıma davet geldi. Çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekli dedim. Aynen böyle söyledim. Ertesi gün ses acemi adaydan geldi. Acemi aday, büyük bir şey bulmuş gibi, "Hayır Ulaştırma Bakanı'na sordum. İmamoğlu davet edilmedi" dedi. "Kendi kendine davet uyduruyor" dedi. Sevindi ya. İBB Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu? Normal biri ben daveti uydurmuş olsam bile, İBB Başkanı'dır, başımızın üstünde yeri var der. İstanbul'daki hemşehrilerim, AKP seçmeni duysun. Çok ayıp. Bizim toplumumuzun örfüne, adetine yakışan bir tavır mı bu? Taktiri size bırakıyorum. Ama iş burada bitmedi. Sen de davet edilmedin, neden davet edildim diyorsun diyebilirsiniz.Bakın bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'dan geliyor. Ona davet için teşekkür ediyorum. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Mail benim protokolüme 22 Şubat Perşembe günü gelmiş. Konu ne, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılış daveti. Mektuba davetin dijital hali de eklenmiş. Sadece bununla kalmamış dijital hale eklenmiş. "Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı açılışa katılmanızdan onur duyarım" yazıyor. kim diyor, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu diyor. Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen acemi adaya bu daveti e-posta ile yollayacağım. Utanır mı bilmem, hiç sanmam. Bu maili gördü ya, bakın şimdi nasıl kıvırmaya başlayacak. Aslında öyleydi de böyleydi diye. Yazıyorum buraya, Fatih Belediyesi'ne suç atar. Fatih Belediye Başkanı'na suçu atıp kaçar bu.Vallahi yazık. Biraz ar etse, verdiği ÇED raporunda heyelan tehlikesi yoktur diye imza atıp Erzincan'da 9 kişinin acısını yaşardı. Bunu yapmak ve ailelerin acısına ortak olmak yerine, magazin programına çıkıp ÇED raporu var demezdi. Maili gördü herkes. Eğer nezaketli biriyse çıkıp özür dilemesi lazım."