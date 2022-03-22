Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yeni cemevi açıklaması /22 Mart 2022 20:12

İmamoğlu'ndan yeni cemevi açıklaması

Elektrik faturalarındaki artışla birlikte bir kez daha gündeme gelen cemevlerinin statüsü konusunda yeni bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "‘Cemevi ibadethanedir’ tartışmasının acilen bitirilmesi gerekir. Cemevi, ibadethanedir." ifadelerini kullandı.

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Artan elektrik faturalarının tartışıldığı sırada statüleri bir kez daha bu yönden gündeme gelen cemevleri ile iglili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "‘Cemevi ibadethanedir’ tartışmasının acilen bitirilmesi gerekir. Cemevi, ibadethanedir." ifadelerini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Beylikdüzü Belediyesinde Yaşam Vadisi’ne komşu cemevinin açılışı; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi açılışında Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Fatma Ana Cemevi’nin yapılış sürecini, kendi Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 2015 yılında bir yarışma süreciyle başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, tüm sürecin katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünün altını çizdi.

“İBADETHANE TARTIŞMASINI ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ”

"Beylikdüzü'nde 2 milyon metrekareye yakın bir Yaşam Vadisi’nin hemen kıyısında birlikte inşa ettiğimiz bu cemevi, aynı zamanda olması gereken bir şey" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir Alevi vatandaşımız dahi bir yerde yaşıyorsa, dünyanın herhangi bir yerinde inancından dolayı saygı görür, görmek durumundadır. Alevi vatandaşımız kadar, başka inanç biçimine sahip olan vatandaşlarımız da aynı hakka sahiptir. Ülkemizde de milyonlarca Alevi vatandaşımız vardır. Ve biz, Alevi vatandaşlarımızın inanç temelinde var olan cemevlerinin ibadethane olmasının hâlâ tartışılıyor olmasını topraklarımızda, ne yazık ki üzülerek takip ediyoruz. ‘Cemevi ibadethanedir’ tartışmasının acilen bitirilmesi gerekir. Cemevi, ibadethanedir. Alevi vatandaşlarımızın hakkı olan ibadethanelerinin de de varlığını, en nadide bir şekilde, bizim gibi yöneticiler var etmelidir, uygulamaya geçirmelidir."
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