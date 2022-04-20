Samanyolu Haber /Gündem / IMF'den Türkiye için korkutan yıl sonu enflasyon tahmini /20 Nisan 2022 11:57

IMF'den Türkiye için korkutan yıl sonu enflasyon tahmini

IMF, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü. IMF'nin Türkiye için 2022 yılı sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 60,5 oldu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye düşürürken 2022 yılı küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,4’ten yüzde 3,6’ya düşürdü.

Küresel büyüme tahminlerinin düşmesinde Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya karşı yaptırımlar etkili oldu. IMF raporda Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunarak enflasyonun artık birçok ülke için ‘açık bir tehlike’ olduğu konusunda uyardı.

IMF, ayrıca gelişmiş ekonomilerin pandemi öncesi üretim kapasitelerine dönmesinin tahmin edilenden daha uzun süreceğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki farklılığın ise  devam edeceğini belirterek pandeminin “kalıcı yara izi” bırakacağını öne sürdü.

Raporda Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye düşürüldü. 2023 için büyüme tahmini ise yüzde 3 oldu. IMF’nin Türkiye için 2022 yılı tüketici enflasyonu tahmini yüzde 60,5 olurken 2023 tahmini yüzde 37,2 oldu.

Bunun yanı sıra 2022 yıl sonu için işsizlik tahmini 11,3, 2023 sonu için yüzde 10,6 oldu. Raporda Türkiye’de cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2022’de eksi yüzde 5,7, 2023’te eksi yüzde 2 olacağı kaydedildi.
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