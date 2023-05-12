Samanyolu Haber /Politika / İnce'nin çekilme başvurusu YSK'da /12 Mayıs 2023 15:23

İnce'nin çekilme başvurusu YSK'da

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evraklar YSK'ya teslim edildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

YSK Başkanlığına gelerek İnce’nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, “Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri” diye konuştu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu… İnce, “Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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